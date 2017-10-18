中国债市动态：心态不稳现券收益率先跌后反弹，关注明日GDP数据

路透上海10月18日 - 中国银行间债市周三10年国债等收益率先跌后反弹，最新已回升至上日收盘水平附近，因弱市下心态依旧不稳。国债期货市场上，两个主力合约也由稍早的上涨转为下跌。

交易员表示，央行近两日虽以大规模逆回购支撑流动性，但对三季度GDP走高的传言仍压制现券，在明日统计局公布数据前，市场仍如履薄冰。

上海一外资银行交易员称，央行公开市场连续大规模净投放，一度令10年国债收益率等小幅下行，但随后收复跌幅。

“是死是活看明天。如果真的是经济自身动力(带来的高增长)，(券价)那可能还要跌一下。”他认为。

国家统计局将于周四(19日)召开新闻发布会，公布三季度经济运行情况。此前央行行长周小川表示，下半年中国经济增长有望实现7%。

交易员透露，10年期国债170018最新成交在3.745%左右，早盘一度跌至3.72%，上日收盘3.74%；同期限国开债170215最新成交在4.32%附近，上日收报4.33%。

中国央行上周五进行了4,980亿元中期借贷便利(MLF)操作，规模超出本月4,395亿元的到期总量。不过本周一和周二，央行公开市场先后进行了1,900亿和3,000亿逆回购操作，又全口径对冲到期的逆回购和MLF，实现连续净投放。

新债发行方面，财政部上午招标的两年和五年两期国债，结果均低于预测均值，其结果影响还待午后再观察。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.74元，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1712收报93.975元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)