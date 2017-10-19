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韩国金融市场：韩股韩元维持窄幅波动，等待中国GDP数据
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#亚洲
2017年10月19日 / 凌晨1点41分 / 3 天前

韩国金融市场：韩股韩元维持窄幅波动，等待中国GDP数据

2 分钟阅读

    路透首尔10月19日 - 韩国股市和韩元周四盘初继续窄幅波动，投资者等待中国稍后将公布的第三季国内生产总值(GDP)数据，从中寻找该国经济状况的线索。
    
    韩国央行维持利率在纪录低点1.25%不变，对市场影响不大，因决议基本符合预期。交易员现等待央行总裁的记者会。
    
    0115 GMT，韩国综合股价指数       涨0.1%报2,484.85点。

    韩元/美元          报1,131.2，较上日国内收盘价1,129.9小跌0.1%。
    
    中国将于0200 GMT公布第三季经济增长数据，路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度经济料继续保持增长动能，但房地产调控效应显现、环保督查力度加强等影响，增速预计较二季度放缓，至6.8%。            
    
    “有些人预期中国GDP增速可能超过6.8%的预估，若真是如此，韩股今天将进一步上涨。”Kiwoom Securities股市分析师Seo Sang-young称。
    
    外资料买超韩股，近中午时分外资买超韩股616亿韩元。
    
    个股表现涨跌不一，下跌和上涨个股的家数相当。
    
    LG电子           上涨4.1%，三星电子           跌1.5%。
    
    三年期公债12月期货       上涨0.01点至108.54。

                                 0115GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,131.2       1,129.9
    日圆/韩元                 10.0090/85       10.0210
    韩国公债期货       *          108.54        108.53
    韩国综合股价指数            2,484.85      2,482.91
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/李爽)

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