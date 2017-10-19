韩国金融市场：韩股韩元维持窄幅波动，等待中国GDP数据

路透首尔10月19日 - 韩国股市和韩元周四盘初继续窄幅波动，投资者等待中国稍后将公布的第三季国内生产总值(GDP)数据，从中寻找该国经济状况的线索。 韩国央行维持利率在纪录低点1.25%不变，对市场影响不大，因决议基本符合预期。交易员现等待央行总裁的记者会。 0115 GMT，韩国综合股价指数 涨0.1%报2,484.85点。 韩元/美元 报1,131.2，较上日国内收盘价1,129.9小跌0.1%。 中国将于0200 GMT公布第三季经济增长数据，路透综合50家机构预测中值结果显示，中国三季度经济料继续保持增长动能，但房地产调控效应显现、环保督查力度加强等影响，增速预计较二季度放缓，至6.8%。 “有些人预期中国GDP增速可能超过6.8%的预估，若真是如此，韩股今天将进一步上涨。”Kiwoom Securities股市分析师Seo Sang-young称。 外资料买超韩股，近中午时分外资买超韩股616亿韩元。 个股表现涨跌不一，下跌和上涨个股的家数相当。 LG电子 上涨4.1%，三星电子 跌1.5%。 三年期公债12月期货 上涨0.01点至108.54。 0115GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,131.2 1,129.9 日圆/韩元 10.0090/85 10.0210 韩国公债期货 * 108.54 108.53 韩国综合股价指数 2,484.85 2,482.91 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/李爽)