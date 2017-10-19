中国债市动态：GDP未如传言走高期现货均转好，心态稍稳但介入仍谨慎

路透上海10月19日 - 中国三季度GDP并未如此前传言走高，提振债市情绪，银行间市场周四早盘主要现券收益率跌约2-3个基点(bp)，国债期货主力合约也双双明显上行。相对来说，利率互换(IRS)跌势略逊。

交易员称，从开盘起到GDP公布后收益率一路震荡下行，但后有所反弹，显示市场心态稍稳，更积极介入的意愿还不强，较为谨慎。

国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

北京一银行交易员表示，三季度GDP6.8的增长率，打消此前基本面会明显走强的预期，现券收益率下跌。“从惊恐中恢复了些许，但后市还是要谨慎些。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.715%-3.7125%附近，稍早最低探到3.71%，上日尾盘收在3.73%；同期限国开债170215也自4.28%早盘低位回升，最新成交在4.2875%，上日尾盘收在4.3075%。

此前央行行长周小川表示，下半年中国经济增长有望实现7%。后又有市场传言中国三季度国内生产总值(GDP)有望达到7.3%，该传言令债市信心大挫，收益率快速上涨。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘报在96.965元人民币，较上日结算价涨0.19%，稍早最高涨幅达0.43%；10年期国债主力合约T1712报在94.20元，较上日结算价涨0.26%，稍早最高上涨0.58%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)