新兴汇市：亚币兑美元下跌，人民币受中国GDP增速放缓影响下滑

路透10月19日 - 亚币兑美元周四下跌，因美元隔夜走强。数据显示中国第三季经济增长放缓后，人民币回落。 美元兑日圆周四触及约两周高位，近期关注焦点放在美国总统特朗普对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的选择上。 投资者还担心美国共和党能否在本党获得足够票数以通过税提案，税改对特朗普的政策日程非常重要。 “亚币兑美元普遍走软，原因可能是外界乐观认为美国税改提议将获得通过，同时还因为人们越来越预期美联储下任主席将更偏鹰派，”瑞穗银行驻新加坡汇率策略师Chang Wei Liang称。 人民币兑美元 可能连续第四天下滑。 中国第三季经济增速略放缓至6.8%，因政府控制房地产市场和债务风险的措施抑制了经济活动。 虽然该数据符合分析师预期，但有些投资者原本认为数据更为强劲，因中国央行行长周小川周末表示今年下半年经济增速有望达到7%。 台币兑美元 也有所走低，印尼卢比兑美元 亦然。 印尼央行在过去两次政策会议上意外降息。据路透调查，料将在今日 全球交易时段稍后的会议上维持利率不变。 印度卢比兑美元 因公共假日休市没有交易。 **人民币** 人民币下跌，中国央行的人民币中间价 在6.6093，上日收 盘报6.6271。 “由于(GDP)数据基本与预估相符，我认为汇率不会有很大变化。因 此目前来讲，美元走向料将起到更大作用，”渣打银行投资策略师Tariq Ali表示。 韩元/美元 周四跌至一周低点。韩国央行周四维持利率不变，但上调了增长展望，并对经济前 景持乐观看法，这增加了未来数月升息的可能性。 “外部因素可能在决定韩元前景上发挥着更大的作用...2017年看到的多数利好因素目前似乎已经消化， 韩元今年似乎已经见顶，”Ali称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.02 112.92 -0.09 +3.58 117.07 坡元 1.3590 1.3565 -0.18 +6.62 1.4490 台币 30.228 30.200 -0.09 +6.79 32.279 韩元 1133.00 1129.90 -0.27 +6.59 1207.70 泰铢 33.13 33.14 +0.03 +8.06 35.80 菲律宾披索 51.45 51.41 -0.08 -3.35 49.72 印尼卢比 13525.00 13515.00 -0.07 -0.41 13470.00 马币 4.2250 4.2220 -0.07 +6.14 4.4845 人民币 6.6280 6.6271 -0.01 +4.81 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 王洋/李春喜/许娜)