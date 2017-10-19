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新兴汇市：亚币兑美元下跌，人民币受中国GDP增速放缓影响下滑
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#亚洲
2017年10月19日 / 凌晨5点36分 / 3 天内

新兴汇市：亚币兑美元下跌，人民币受中国GDP增速放缓影响下滑

2 分钟阅读

    路透10月19日 - 亚币兑美元周四下跌，因美元隔夜走强。数据显示中国第三季经济增长放缓后，人民币回落。
    
    美元兑日圆周四触及约两周高位，近期关注焦点放在美国总统特朗普对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的选择上。
    
    投资者还担心美国共和党能否在本党获得足够票数以通过税提案，税改对特朗普的政策日程非常重要。

    “亚币兑美元普遍走软，原因可能是外界乐观认为美国税改提议将获得通过，同时还因为人们越来越预期美联储下任主席将更偏鹰派，”瑞穗银行驻新加坡汇率策略师Chang Wei Liang称。
    
    人民币兑美元          可能连续第四天下滑。
    
    中国第三季经济增速略放缓至6.8%，因政府控制房地产市场和债务风险的措施抑制了经济活动。
    
    虽然该数据符合分析师预期，但有些投资者原本认为数据更为强劲，因中国央行行长周小川周末表示今年下半年经济增速有望达到7%。

    台币兑美元        也有所走低，印尼卢比兑美元        亦然。
    
    印尼央行在过去两次政策会议上意外降息。据路透调查，料将在今日
全球交易时段稍后的会议上维持利率不变。
    
    印度卢比兑美元        因公共假日休市没有交易。
    
    
    **人民币**
    
    人民币下跌，中国央行的人民币中间价          在6.6093，上日收
盘报6.6271。
    
    “由于(GDP)数据基本与预估相符，我认为汇率不会有很大变化。因
此目前来讲，美元走向料将起到更大作用，”渣打银行投资策略师Tariq 
Ali表示。

    韩元/美元          周四跌至一周低点。韩国央行周四维持利率不变，但上调了增长展望，并对经济前
景持乐观看法，这增加了未来数月升息的可能性。            
    
    “外部因素可能在决定韩元前景上发挥着更大的作用...2017年看到的多数利好因素目前似乎已经消化，
韩元今年似乎已经见顶，”Ali称。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.02    112.92   -0.09   +3.58    117.07
    坡元                   1.3590    1.3565   -0.18   +6.62    1.4490
    台币                   30.228    30.200   -0.09   +6.79    32.279
    韩元                  1133.00   1129.90   -0.27   +6.59   1207.70
    泰铢                    33.13     33.14   +0.03   +8.06     35.80
    菲律宾披索              51.45     51.41   -0.08   -3.35     49.72
    印尼卢比             13525.00  13515.00   -0.07   -0.41  13470.00
    马币                   4.2250    4.2220   -0.07   +6.14    4.4845
    人民币                 6.6280    6.6271   -0.01   +4.81    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译 王颖/王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 王洋/李春喜/许娜)

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