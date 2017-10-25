欧洲汇市：英镑在英国GDP数据公布前持稳

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦10月25日 - 英镑周三持稳，投资者关注即将公布的英国国内生产总值(GDP)数据。这是英国央行下周开会前公布的最后一批重要数据之一。央行可能在这次会议上进行十年来的首次升息。

英国GDP数据定于0830GMT公布，预计会显示英国经济在第三季较前季成长0.3%。

如果该数据弱于预期，可能导致投资者缩减对于英国央行下周升息的押注。在周二公布的路透调查中，64名受访者中有46人预期下周升息。

“鉴于经济前景以及不确定性，人们将关注任何疲软迹象，以及可能给英国央行下周政策会议打上更大问号的任何事情，”纽约梅隆银行的汇市分析师Simon Derrick说。

市场认为英国央行决策者近来的言论在利率方面表现出谨慎，这加大了不确定性。英国央行副总裁康利夫周一称，升息是一个“开放性问题”。

“鉴于多位决策者目前发出的信号混淆不清，英国央行有可能进一步丧失信誉，”CMC Markets的分析师Michael Hewson在周三的一份客户报告中称。

英镑兑美元持平于1.3128美元，略高于周五所及两周低点1.3087。

英镑兑欧元也持平， 报0.8955英镑。

围绕英国退欧谈判进展的担忧也拖累英镑。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周二称，虽然围绕英国退出欧盟的时间表仍存在很大分歧，但英国仍认为能很快就退欧过渡协议的框架达成一致。 (完) (编译 张涛/汪红英；审校 于春红/高琦)