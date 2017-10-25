欧洲汇市：英镑大涨，因GDP数据强劲引发英央行升息传闻

路透伦敦10月25日 - 英镑兑美元周三升至逾一周高位，此前数据显示英国经济成长加快，支持英国央行下周升息的预期。

周三公布的数据显示，英国第三季经济增长意外加速，有望巩固市场对于英国央行将在下个月升息的预期。英国国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，快于第二季的0.3%。路透所调查分析师的预估为增长0.3%。

英国财政大臣哈蒙德称，经济成长数据“稳健”。

这提振英镑兑美元日内上升超过1%，至八日高位1.3271美元，在1550 GMT，微幅回落至1.3255美元。

英镑兑欧元升至最高0.8880英镑，升幅超过0.5%。

“今日英镑上涨，主要是因为GDP数据，该数据意外强劲，”瑞穗对冲基金外汇销售部问主管Neil Jones说。

“它增加了加息的理据。加息现在有点可以肯定了。”他补充说。

因GDP数据燃点英国央行升息预期，令五年期英债收益率升至去年退欧公投以来的最高水准。

英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国希望在明年第一季前和欧盟就退欧过渡安排达成协议大纲。

英国首相发言人称，首相特雷莎梅预计脱欧协议达成后有足够时间让议员在2019年3月前对协议投票表决。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)