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韩国金融市场：韩元涨至八周高位，因韩国GDP数据强化升息预期
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2017年10月26日 / 凌晨3点02分 / 1 天前

韩国金融市场：韩元涨至八周高位，因韩国GDP数据强化升息预期

2 分钟阅读

    路透首尔10月26日 - 韩元兑美元周四涨至八周高位。数据显示韩国经济第三季增长速度创七年最快，强化了11月升息的预期。
    
    韩国经济第三季GDP较前季增长1.4%，远超路透调查分析师预估的增长0.8%，因出口强劲抵消了消费疲弱的影响。            
    
    0218 GMT时，韩元兑美元          报1,125.2，为9月1日以来最高盘中水平。较周三收盘位1,127.9上涨0.2%。

    “韩元本可涨更多一些，但将持守在当前区间，此前韩国央行10月政策立场趋于强硬，提早升息的可能性已经升高，”新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong表示。
    
    Ha预期汇市将按兵不动，在此同时交易商将等待来自欧洲央行及美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策决议。
    
    韩股综合股价指数       报2,492.58点，较周三收位2,492.50点小幅上涨，指数已经连续四个交易日创纪录新高。
    
    SK海力士           称，第三季营业利润同比跳增逾四倍且创纪录高位，符合市场预期，因记忆体芯片需求激增。但其股价下跌0.6%，因强劲财报早在预料之中。

    入口网站运营商Naver Corp's            大涨5.1%，至接近四个月
高位，因9月的季度获利强劲。
    
    接近午盘时，外资小幅买超韩股。
    
    下跌个股家数超过上涨家数，分别为429档与354档。
    
    三年期公债12月期货       下跌0.03点至107.94。
    
                                0218 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,125.2       1,127.9
    日圆/韩元                 9.9128/198        9.9052
    韩国公债期货       *          107.94        107.97
    韩国综合股价指数            2,492.58      2,492.50
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 白云/张明钧/陈宗琦；审校 张涛/高琦)

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