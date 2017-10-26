韩国金融市场：韩元涨至八周高位，因韩国GDP数据强化升息预期

路透首尔10月26日 - 韩元兑美元周四涨至八周高位。数据显示韩国经济第三季增长速度创七年最快，强化了11月升息的预期。 韩国经济第三季GDP较前季增长1.4%，远超路透调查分析师预估的增长0.8%，因出口强劲抵消了消费疲弱的影响。 0218 GMT时，韩元兑美元 报1,125.2，为9月1日以来最高盘中水平。较周三收盘位1,127.9上涨0.2%。 “韩元本可涨更多一些，但将持守在当前区间，此前韩国央行10月政策立场趋于强硬，提早升息的可能性已经升高，”新韩金融投资汇市分析师Ha Keon-hyeong表示。 Ha预期汇市将按兵不动，在此同时交易商将等待来自欧洲央行及美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策决议。 韩股综合股价指数 报2,492.58点，较周三收位2,492.50点小幅上涨，指数已经连续四个交易日创纪录新高。 SK海力士 称，第三季营业利润同比跳增逾四倍且创纪录高位，符合市场预期，因记忆体芯片需求激增。但其股价下跌0.6%，因强劲财报早在预料之中。 入口网站运营商Naver Corp's 大涨5.1%，至接近四个月 高位，因9月的季度获利强劲。 接近午盘时，外资小幅买超韩股。 下跌个股家数超过上涨家数，分别为429档与354档。 三年期公债12月期货 下跌0.03点至107.94。 0218 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.2 1,127.9 日圆/韩元 9.9128/198 9.9052 韩国公债期货 * 107.94 107.97 韩国综合股价指数 2,492.58 2,492.50 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 白云/张明钧/陈宗琦；审校 张涛/高琦)