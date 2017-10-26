欧洲汇市：英镑升至九日高点，受强劲的第三季GDP数据提振

路透伦敦10月26日 - 英镑周四升至九日高点，因强劲的增长数据提振了有关英国央行下周将升息的预期。

周三公布的英国第三季经济增长数据好于预期，加大了英国央行在11月2日政策会议上升息的可能性，并引发了市场对接下来是否会有一系列升息的讨论。

英国国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，快于第二季的0.3%。路透所调查分析师的预估为增长0.3%。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)称，这一表现较为“稳定”。

英镑兑美元周四触及九日高位，扩大周三的涨势。

0744GMT，英镑兑欧元跌0.2%至0.8929英镑。

“(数据)确实带来惊喜，并且进一步支撑了对英国央行将在下周升息的预期，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Manuel Oliveri称。

“我们认为，还有更多稳健增长的空间...如果未来几个季度更趋强劲，则将不再支持市场对于英国央行仅下周升息一次、升息周期就此结束的猜想。”

周四出炉的行业数据显示，在截至9月底的三个月，英国建筑公司新屋建筑登记申请数量创10年同期来最高水平。

但围绕英退谈判进展的担忧继续令英镑承压，对于政府策略细节的困惑加剧不确定性氛围。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三表示，英国希望在2018年3月底以前，与欧盟就退欧过渡协议的框架达成一致。特雷莎梅则表示希望在英国2019年3月退欧以后，获得约莫两年的所谓执行期；这段期间内，在新的安排落实到位之际，英国将基本保持欧盟单一市场准入。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 张涛)