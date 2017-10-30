泰国经济：财政部上调今年GDP增速预估至3.8%，出口预期增长8.5%

路透曼谷10月30日 - 泰国财政部的一位高级官员周一表示，财政部将该国2017年经济增速预估从3.6%上调至3.8%，并上调出口增长预估。

泰国财政部财政政策办公室主管Suwit Rojanavanich在一新闻发布会上表示，今年泰国出口增速应该为8.5%，高于7月时预测的增长4.7%。

他表示，今年泰国经济将主要由强劲的出口和旅游业来拉动，与此同时民间投资也有改善。

迄今为止泰铢走强似乎还没有削弱泰国的出口竞争力，但政府担心如果泰铢继续升值的话2018年贸易和经济增长可能会受到影响。

今年泰铢兑美元已累计上涨7.7%，是表现最好的亚洲货币之一。

海关数据显示，泰国出口连续三年萎缩后，2016年小幅成长0.5%，2017年回升。

财政部预测，2018年经济成长率为3.8%，主要由政府支出推动。财政部预估出口将成长5.7%。

泰国央行上个月上修2017年经济成长率预测，由3.5%升至3.8%。央行也预估2018年经济成长3.8%。

泰国经济增速已提高，但仍落后区域其他国家。民间投资多年疲软，家庭债务高企打击消费。

泰国2016年经济成长3.2%。

财政部预测，央行2018年将维持政策利率于1.50%。自2015年4月以来，政策利率一直维持于此水准。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 张涛/刘秀红)