澳新汇市：新西兰元受GDP数据推升至两个月高点，澳元陷于窄幅区间

路透悉尼12月21日 - 新西兰元周二跳升至近两个月高点，此前该国公布第三季经济增长数据好于预估，澳元则陷于窄幅区间。

新西兰元兑美元高见0.7020美元，逼近上周所及的0.7034，后者为10月中以来高位。

新西兰政府数据显示，第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，好于分析师预估的成长0.5%，这一消息提振新西兰元。

周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上年同期成长2.7 %，优于分析师预测的2.3%。

然该报告中鲜有通胀迹象，这让新西兰央行有理由维持利率在纪录低位一阵子。

“经济增长加速许多，但CPI增幅几无变化，要么是因为有更多的闲置产能，要么就是通胀动能更加疲弱，”凯投宏观(Capital Economics)首席澳洲和新西兰分析师Paul Dales表示。

“这支持我们的看法，即低通胀将使得2018年整年利率都保持在1.75%，2019年多数时候亦然。”

今年迄今新西兰元上涨约1%。

澳元兑美元守在0.7666美元，和上周的11月初以来高位0.7694相去不远。

澳元过去六个交易日在0.7625-0.7694的窄幅区间交投，而且周线看来也将收平。

今年迄今澳元上涨6.2%，之前四年年线均下跌。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 王丽鑫/张涛)