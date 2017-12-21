新西兰数据：第三季GDP增幅0.6%超过预期，但前景黯淡

* 新西兰第三季GDP增长0.6%

* 超过分析师预估的0.5%

* 新西兰元涨0.4%

路透惠灵顿12月21日 - 新西兰元第三季经济增速快于预估，引发新 西兰元汇率上涨，但一些领域出现下滑，预示经济前景可能不及新政府的 期待。

周四公布的官方数据显示，第三季新西兰建筑业有所复苏，推动国内 生产总值(GDP)增长0.6%，超过分析师预估的0.5%，但不及上季修正后增 幅1%。

数据公布后新西兰元兑美元上涨0.5%，报0.7015。

这是中左翼工党10月上台执政后拿到的首个GDP数据，预示其明年必 须应对经济放缓的问题。

第三季GDP较上年同期成长2.7%，好于分析师预期的成长2.3%，但仍 意味着截至2018年6月当年的经济增速可能达不到政府预估的3.3%。

“可以说，即便考虑到这些最新数据，我们的预估也会低于3%，”BN Z Bank首席分析师Stephen Toplis表示。

新西兰统计局还修正了前几年的GDP数据，把2015年增速从2.4%上修 至3.6%，2016年增速从3%上修至4%。

分析师称，GDP上修让新西兰央行有更多理由维持官方利率在纪录低 位，因为修正数据凸显出尽管经济增长但通胀低迷。

“鉴于经济增长速度更快，但消费者通胀不变，要么是闲置产能超出 预期，要么就是通胀动能更加疲弱，”凯投宏观(Capital Economics)首 席澳新经济分析师Paul Dales称。

“这支持了我们的观点，即低通胀将在2018年全年和2019年大部分时间使利率维持在1.75%的水平。”

最新数据中的一大亮点是建筑业。建筑业产值增长3.6%，扭转了此前两个季度的颓势，因为投资涌入铁路、公路等基建部门。

但乳业生产拖累了经济增长。潮湿天气和全球乳制品价格下跌抑制了乳品生产。

分析师警告称，房地产市场放缓、异常干旱的夏季过后极端天气持续导致乳业生产遇阻，也给经济带来阻力。

第三季经济增长率未达新西兰央行预期的0.7%，可能会增强央行几年内维持利率不变的决心。(完) (编译 王颖/王兴亚/王灿；审校 戴素萍/孙茉莉/艾茂林)