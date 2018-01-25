韩国金融市场：韩股和韩元双双上涨，未受第四季GDP萎缩影响

路透首尔1月25日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)和韩元周四双双上涨，未受央行数据显示第四季韩国经济萎缩影响。

韩国央行周四公布，第四季国内生产总值(GDP)经季调后较前季萎缩0.2%。第三季GDP增长1.5%，创七年来最快增速。

00:36 GMT，综合股价指数涨9.06点或0.37%，报2,547.34点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,065.3，较上日收盘价1,070.2涨0.46%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,065.1，较上日跌0.1%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,053.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.09%，此前美股因贸易战忧虑承压。日股日经指数跌0.7%。

今年以来KOSPI指数涨约2.9%，过去30日上升3.00%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为79,744,000股，在总计873档有交易的股票中，有 487档上涨。

外资在KOSPI买超韩股561.14亿韩元。

美元兑韩元今年以来已下跌0.11%，韩元年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期公债3月期货涨0.02点至107.69。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/许娜/陈宗琦；审校 王丽鑫/戴素萍/张若琪)