中国经济：多省降低GDP增速目标，为高质发展创造政策环境-人民日报

路透北京1月29日 - 中国人民日报周一发表评论员观察称，从近日陆续召开的地方两会看，多省降低GDP增速目标、将社会劳动生产率列入发展指标，以行动为高质量发展创造良好的政策环境和制度体系。

该评论员观察指出，从近期各地公布的经济数据来看，一些地方出现GDP增速显著下滑。其中，虽有统计口径等因素影响，但深层次原因仍在于产业结构不合理、缺乏发展新动能。

人民日报称，综观地方政府工作报告，两组数据值得关注。一是多个省份降低GDP增速目标，比如安徽就从“8.5%左右”下调至“8%以上”；一是不少省份将社会劳动生产率列入发展指标，比如北京力争从每人22万元提升到22.5万元。

“一降一增，挤干的是泡沫水分，增加的是质量成色。”该评论还举例称，海南取消部分市县GDP、固定资产投资等考核，把生态环境保护列为负面扣分和一票否决事项；浙江瞄准数字经济，打造“数字丝绸之路”战略门户；云南打出绿色能源、绿色食品、健康生活目的地三张牌。

评论称，各地因地制宜、苦练内功，正以行动为高质量发展创造良好的政策环境和制度体系。也应看到，降低增长目标不代表不要增长，高质量发展不是不要增长。

地方两会代表共同的呼声是，高质量发展要注重速度、质量、结构的统一，必须突出问题导向、结合地区实际。既努力提升传统产业竞争力，“让老树发新芽”，也积极培育新经济新业态新产业，“让新芽成大树”，惟其如此，才能不断催生发展新动能，为区域经济健康发展持续激发强大正能量。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)