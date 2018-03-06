澳洲经济：第四季政府支出强劲料可抵消出口拖累，支撑GDP增长

路透悉尼3月6日 - 澳洲去年第四季政府支出意外强劲，为该季经济增长提供了亟需的提振，帮助抵消因天气影响出口造成的拖累，从而使澳洲延续连续26年经济无衰退的记录。

澳洲统计局周二公布的数据显示，第四季政府支出增加1.7%，经通胀调整后为831.6亿澳元(646.7亿美元)，提振增长潜力。

与此同时，农村出口下滑及消费者和石油进口跳升，合计为该季国国内生产总值(GDP)增幅造成0.5个百分点的拖累。

这使得澳洲第四季经常帐赤字扩大至逾一年最高的140亿澳元(108.9亿美元)。

澳洲GDP报告预定周三出炉，第四季GDP料较前季增长0.6%，持平第三季增幅。

第四季GDP较上年同期料仍有可观的2.5%增幅。第三季为同比增长2.8%。

过去几个月澳洲央行对经济活动看法更为乐观，部分得益于国内就业市场意外强劲和全球经济活动同步好转。

市场预计，澳洲央行势将在今天稍晚的会议上连续第七次将利率维持在1.50%的纪录低点，上述情况就是原因之一。

分析师对12月前升息可能性的看法平分秋色。利率期货显示直到2019年初央行加息25个基点的概率才会达到100%。

消费者支出占国内生产总值(GDP)的57%左右，其低迷表现给澳洲央行的乐观情绪蒙上阴影。

尽管第四季度零售和汽车销售的强劲表现，显示消费对整体经济活动贡献巨大，但周二公布的数据显示1月份这种势头有所消退。

零售销售仅增加0.1%，未达到预期的0.4%，受服装和百货商店销售低迷影响。去年12月零售销售下降0.5%。

澳洲实体零售商竞争激烈，不断下杀的折扣无法吸引薪资增长低迷、债务负担沉重的消费者。(完) (编译 张若琪/王灿；审校 徐文焰/陈宗琦)