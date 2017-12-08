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#国际财经
December 8, 2017 / 1:13 AM / in 2 days

通用电气计划全球裁员1.2万人 因传统发电市场走弱

1 分钟阅读

路透苏黎世/拉斯维加斯12月7日 - 美国通用电气(GE) (GE.N)周四表示，旗下全球电力业务将裁员1.2万人，这是该集团收缩业务的最新举措。

通用电气预估此举能在2018年于电力业务节省10亿美元，并预计全球对化石燃料电厂的需求将持续萎缩。在此之前，通用电气的对手西门子也决定裁员6,900人，以因应全球发电趋势由化石燃料转向风力或太阳能等可再生能源。

通用电气并未披露这波裁员的具体细节，仅表示主要是在美国以外地区进行。裁员数量约占29.5万员工总数的4%，占发电业务18%左右。

“包括天然气与煤炭等传统发电市场已经走弱，”针对裁员的决定，通用电气周四如此解释道。

工会消息人士周三已证实这次大规模裁员的传闻，其中瑞士、德国与英国员工受到的影响较为严重。

英国和爱尔兰最大的工会Unite称，上述决定使1,100个工作岗位面临风险，并誓言将抵制其在英国的任何强制性裁员。

为应对不断变化的电力市场，通用电气面临“裁员过多、过快”的风险。

但通用电气称，裁员是必要的，因为新发电设备的销售在下降。行业预测显示每年新燃气轮机销量约为110-120台，但通用电气和其他主要供应商的产能大约是这一数量的四倍。

    “这是一项痛苦的决定，但却是必要的；发电市场的低迷导致产品和服务的销量显着下降，GE Power需要予以应对，”GE Power主管Russell Stokes称。

    “2018年公司将继续调整电力业务。我们预计市场挑战将持续，但这项计划将使我们为2019年及之后做好准备。”

    通用电气一位高管称，根据通用电气收购阿尔斯通时达成的协议，法国的工作岗位不会受到冲击。

    道琼工业指数.DJI成分股通用电气周四收盘涨0.28%，至17.71美元。(完)

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