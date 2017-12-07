通用电气将在欧洲裁减4,500个岗位--消息人士

路透12月6日 - 一名工会方面的消息人士称，美国工业综合集团通用电气(奇异,GE)(GE.N)计划在欧洲至多裁员4,500个职位，因公司正在缩减处境艰难的发电业务。

法国回声报周二率先报导该消息，称此次裁员涉及通用电气在2015年从法国阿尔斯通(ALSO.PA)手中购入的业务，瑞士、德国和英国的员工将受到影响。

工会消息人士周三向路透证实了裁员数量，并预计公司方最快将于周四正式宣布。

通用电气未对裁员人数给予证实，但表示正在“评估经营情况，以确保业务能够为市场的实际状况和长期发展做好最充分的准备。”公司并称，已向代表阿尔斯通旧员工利益的欧洲有关机构提交一份计划。

上个月，GE Power首席执行官Russell Stokes称公司可能将全球业务缩减30%。

通用电气股价周三收跌0.56%。该股自年初以来累计下跌约44%，是道琼工业指数.DJI成分股中年内表现最差的个股。

William Blair分析师Nicholas Heymann称，报导的裁员是GE Power整合通用电气能源互联和电力业务的计划一部分，该公司寻求明年节约成本10亿美元，2019年再节约成本5亿美元。(完)