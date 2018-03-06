至少两家中资企业有意竞购GE的照明业务--消息人士

路透香港/法兰克福3月5日 - 根据熟知内情的消息人士，至少有两家中资企业正准备竞购美国通用电气(GE) (GE.N)所剩的照明资产，交易规模可能达10亿美元。

其中一名消息人士表示，木林森(002745.SZ)与佛山照明(000541.SZ)正与贷款方洽谈，为可能竞购上述资产融资。这两家公司皆为广东的照明设备制造商。

另一消息人士表示，通用电气周一对有意竞购的各方释出有关销售流程的消息，未来几周将发送信息备忘录，之后进行第一轮投标。

通用电气未予置评。目前无法取得木林森的看法，佛山照明也未立即回应置评要求。由于相关信息属于机密，消息人士不愿具名。

通用电气在2月中旬达成协议，将海外照明业务的欧洲部分售予由前高管Joerg Bauer控股的一家公司，交易金额未披露。这是通用电气撤出照明业务的第一步。

而出售主要位于美国的剩余照明业务，则是该公司重组的举措之一。公司重组旨在出脱价值200亿美元的资产，并将剩余业务集中在三大核心部门：电力、航空和医疗保健。

消息人士上个月称，通用电气也在寻求出售其工业气体引擎业务，该项业务价值可能高至20亿美元。

该公司照明业务去年获利大幅下降，2017年营收接近20亿美元，获利为9,300万美元，分别低于2016年的48亿美元和1.99亿美元。(完)