焦点：通用电气第四季亏损100亿美元 并称因保险费用提列遭SEC调查

路透纽约1月24日 - 美国证券交易委员会(SEC)正在调查通用电气(GE.N)不久前披露的大规模提列保险业务费用，这是该工业巨擘遭受的最新打击。目前公司正努力扭转部分业务的颓势，并考虑出售200亿美元资产。

通用电气宣布正在接受调查，之前公布第四季亏损100亿美元，电力和运输等部门获利大幅下降。通用电气上周公布，将提列62亿美元用于增加保险业务准备金，这拖累其第四季业绩。

通用电气股价收低2.66%至16.44美元。过去一年中，公司股价下挫了43%。

通用电气称，美国证券交易委员会11月底开始进行调查，起初关注的是发电厂、喷气式发动机和其他工业装备的长期维修保障协议。

通用电气周三称，SEC近来将调查范围扩大至包括上述62亿美元的提列费用，以及该公司上周宣布的进一步提列的150亿美元保单损失准备。

“别的不说，董事会起码会加强公司治理，审计师也会加大审计力度，”Melius Research分析师Scott Davis说。

通用电气并未提供更多细节，但称公司正在配合调查。

“现在还为时尚早，”通用电气财务长Jamie Miller在电话会议上对分析师说，并称“没有什么让他过于担心的。”

**未来可能会更加疲软**

通用电气预计电力业务今年将更加疲软。该业务在2016年还占到通用电气获利的60%。

该公司确认2018年每股盈余展望为1-1.07美元。但有些分析师持怀疑态度，原本预期通用可能下调目标。

针对分拆揣测，通用电气董事长兼首席执行官弗兰纳理(John Flannery)表示，通用电气将继续作为一个公司而存在，“但看起来将会有所不同”，该公司要剥离大约200亿美元资产，并寻求最好的架构来支持电力、航空和医疗这些核心业务。

虽然第四季业绩不包括其他大额费用，但与不到一年前做出的展望相距甚远，当时前任执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)估计2017年营收增长至多5%，利润率上升一整个百分点。

而实际上，通用电气公布2017年营收下降1%至1,221亿美元，营业利润率下降5.7个百分点至5.7%。

公司维持2018年每股盈余为1.00-1.07美元的预估不变，而伊梅尔特在8月被替换之前曾承诺每股盈余实现2美元。

通用电气第四季亏损100.1亿美元，上年同期则为获利34.8亿美元。

以每股计算，可持续经营业务的每股亏损1.15美元，上年同期则为每股盈余0.39美元。

第四季营收从上年同期的330.9亿美元下降至314.0亿美元。(完)