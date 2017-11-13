通用电气新任执行长周一公布整顿计划 料将裁员--消息

路透纽约11月10日 - 知情人士表示，美国通用电气(GE) (GE.N)正在裁减销售人员和在软件部门工作的员工。通用电气新任执行长弗兰纳理(John Flannery)将于周一宣布削减成本和部门瘦身计划，以期改善公司获利。

根据两位消息人士，总部在加州San Ramon的GE Digital，此次裁员约影响100位在美国的销售人员，包括那些销售旗下Predix工业互联网软件的员工。

Predix在前执行长Jeff Immelt的任内是公司策略核心，但一直苦于技术问题，促使通用电气只好调整策略。

消息人士表示，通用电气正在考虑在各个部门进行裁员。GE Power等焦头烂额的部门可能会大幅裁员；航空和保健业务可能小幅裁员。

目前还不清楚弗兰纳理打算裁员多少人，或多快进行裁员。在拥有29.5万名员工之下，即使整体裁员10%，也表示将裁掉近3万个工作岗位。

据两位要求匿名的消息人士透露，对于大约有13,000名员工(包括遗留的信息技术员工在内)的数字部门，通用电气不仅裁退了销售人员，还减少了相关软件开发人员。

消息人士并称，数字销售部门的员工近几日接到通知，可以申请该部门剩余的大约19个工作岗位或其他部门的职位。

通用电气拒绝就具体的裁员信息置评，但强调打算在2018年底前削减成本30亿美元。“这些行动包括但不仅限于裁员，而裁员工作也已顺利开展了数月，”发言人Jennifer Erickson称。

通用电气股价收涨2.5%至20.49美元。

分析师已下调对通用电气2018年获利的预估，并预计该公司周一将宣布重大重组计划。通用电气目前正试图摆脱持续16年的股价低迷困境。

Vertical Research Partners分析师Jeff Sprague周五写道，通用电气可能将变得更小、更专注。“可以想像再过几年，通用电气将焕然一新，”他谈及该公司是否可能分拆时称。(完)