焦点：通用电气再度谈分拆 之前因保险及税改将提列110亿美元费用

路透1月16日 - 美国最大的工业集团通用电气(奇异,GE)(GE.N)的分拆可能性在周二再度变高，当日公司宣布，长期护理保险组合以及新颁布的美国税法令公司产生逾110亿美元费用。

首席执行官(CEO)弗兰纳理(John Flannery)曾经提出过将公司部分资产出售的想法，他正在进行数以千计的裁员并采取行动削减35亿美元成本，以应对获利和现金流大幅下降的局面。

弗兰纳理于8月1日上任即面临成堆的问题，诸如动力涡轮机的销售下滑、库存大增以及部分业务利润率下降。

他周二的声明显示，分拆仍然是通用电气战略考虑中的一部分，尽管还不是确定无疑。

他在电话会议上回答分析师提问时称，“我认为这是考虑的选项之一，会得出多种组合，包括在任一部门拥有多个独立交易资产。”

GE称将在春天再次发布新的评估。美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士报导称，届时可能作出决定，分拆是“有可能的”。

周二稍早GE称，通用金融(GE Capital)第四季会提列75亿美元税后支出，源自对保险资产重新估值。还将对非现金减值提列18亿美元支出。

“我们看到GE以前经历过这种情形，”加拿大皇家银行资本市场的分析师Deane Dray称，“他们说有充分储备，实则不然。然后你就会看到增量储备提列接踵而至。”

GE股价收跌2.9%，报18.21美元。

**保险业务**

这笔保险业务相关提列再次突显出，美国安养院及其他长期照护中心的模式及融资存在问题。

通用电气说，该公司在1980和90年代取得的业务中包含了一项承接约30万份保单的资产组合。当此部份的保险赔付开始超出保费后，公司已与精算师和会计师对保单风险进行检讨。

一周前，针对上述保单检讨的结论显示出，到2024年年底之前，通用电气必须提列拨备达150亿美元，其中包括当前季度的30亿美元，才能覆盖上述所承接保单的给付责任。

“很显然，我们是在事后才发现低估了风险，”弗兰纳理说。

通用金融去年暂不派发股息给通用电气。目前通用电气表示，通用金融将在“可预见的未来”继续暂停派发，以帮助留存拨备资金。

**税改费用提列**

美国国会近期通过的税改，使得GE第四季的费用增加至75亿美元，是公司11月最初预估逾30亿美元的两倍多。GE并将针对税改冲击提列34亿美元，以及18亿美元的商誉和其他非现金损失，这些全都计在第四季提列。

GE表示，这些费用意谓着公司2017年获利将落在预估区间的底端。

弗兰纳理11月曾表示，GE将缩减其营运至三大主要业务--电力、医疗保健及航空，并寻求剥离200亿美元资产。他并表示，将会考虑进一步调整资产组合。在被问及其策略自11月以来有无改变时，弗兰纳理表示：

“我们一直从公司的每一个层面来做通盘的检视，每件事都在考虑讨论中。因此，我会说从第一天起我们的策略就一直很鲜明。”

通用电气2017年在道琼指数中的表现敬陪末座，且已将2018年的年度股息减半，是该公司成立125年来的第三次削减派息。

即使在其股价下跌后，以今年预估获利来换算的市盈率约为18倍。(完)