焦点：通用电气决心由大而全转型为小而美 股价跌至五年低点

路透11月13日 - 通用电气(GE.N)董事长兼首席执行官(CEO)弗兰纳理(John Flannery)周一介绍了准备如何将这家全美最大的综合性工业集团转变为规模较小、业务重点更加突出的企业。这让一些投资者大跌眼镜，转而抛售该公司股票，将股价打至五年低点。

2017年5月12日，墨西哥，通用电气全球运营中心外的企业标识。REUTERS/Daniel Becerril

弗兰纳理计划收缩业务，不再多行业出击，一改前任伊梅尔特(Jeff Immelt)和韦尔奇(Jack Welch)以交易驱动来构建这家商业帝国的策略。他的战略有可能在这家江河日下的多元化企业历史上成为一个里程碑。

其它曾模仿通用电气这种在多种领域广泛押注模式的企业，现在也在缩减投资类别。实际上伊梅尔特在他16年的CEO生涯中也是这么做的，尽管他同时也进行了一些收购。

弗兰纳理表示，他将把通用电气浓缩为三个核心业务：电力、航空和医疗保健。他将沿用伊梅尔特的发展软件业务策略，作为通用机械业务的补充，但是会更加突出重点，并削减预算。

对于投资者而言，将弗兰纳理把股息和2018年获利预估双双减半的决定纳入考量之后，通用电气的价值就达不到他们上周所认为的水平。

通用电气股价跌至逾五年以来的最低水平，因投资者担心长达数年的整顿可能无法削减足够多的支出，亦不能产生如他们所希望的那么多的现金。该股终场脱离日内低点，下跌7.2%收报19.02美元。

“他们需要削减更多成本，”Melius Research分析师Scott Davis称。“通用电气仍是一家臃肿的公司，整个公司上下都有很多重复的支出。”

通用电气其实自2001年9月伊梅尔特上任以来就一直是一只僵尸股，即便将丰厚的股息再投资，股票总回报却为负。通用电气曾是估值最高的美国上市企业，如今市值为1,680亿美元，还不到苹果(AAPL.O)的五分之一。

“面对其业务组合，还有相当严厉地削减股息，你有的是悲观看法，”Huntington Private Bank首席投资官John Augustine称。“他们是经过多年才陷入这种混乱局面的，也将需要数年时间来走上正轨，重新回到更强的地位。”

弗兰纳理将把董事会成员由18名降至12名，明年初将引进三名新董事。

这项转型计划包括公司透过出售、分拆等方式剥离至少200亿美元资产。弗兰纳理指出，公司将“相当理智地”弃守一些业务，仅保留具有成长性的、居市场领先地位的、以及市占率庞大的部门。

通用电气表示，公司将退出照明、运输、工业解决方案及电网业务。这些多在外界预料之中。但公司对其他处置则模糊带过。

通用电气计划出售在油田服务公司贝克休斯BHI.N的62.5%持股，距离其向该公司投资数十亿美元刚刚过去几个月。贝克休斯股价下跌3.2%。

**削减派息**

该公司将未来一年的每股派息从0.96美元下调至0.48美元，是它125年历史上第三次削减派息，是首次非金融危机期间削减派息。预计全年将节约现金40亿美元左右。

“此次减少派息将令通用电气(占比大约40%)的散户股东感到十分失望，”RBC Capital Markets分析师Deane Dray称。

标普道琼斯指数资深指数分析师Howard Silverblatt表示，这将是标准普尔500指数成分股公司历史上第八大派息调降。Silverblatt说，通用电气2009年削减派息88.7亿美元，创纪录最高降幅。

通用电气预计2018年调整后每股盈余1-1.07美元，之前的预期为2美元。根据汤森路透I/B/E/S，华尔街预期该公司每股盈余1.16美元。

明年工业业务自由现金流总计只有60亿-70亿美元，高于2017年预期的30亿美元，但远远低于之前的目标水平120亿美元。(完)