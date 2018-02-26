焦点：中国吉利集团成为戴姆勒最大股东 瞄准未来汽车科技之战

路透北京/法兰克福2月24日 - 中国吉利集团董事长李书福以90亿美元取得戴姆勒 (DAIGn.DE)将近10%股份，这项投资使他能够获得奔驰(Mercedes-Benz)生产企业的技术，应对未来汽车行业日益激烈的竞争。

李书福是吉利的创办人和主要股东，他入股戴姆勒意味着中国吉利集团现在成为戴姆勒的最大股东。

吉利周六表示，目前暂不打算进一步增持股份，而是寻求与戴姆勒结盟，旨在对抗特斯拉(TSLA.O)、谷歌(GOOGL.O)、优步等这类新竞争者的挑战。戴姆勒正在研发电动和自动驾驶汽车。

李书福表示，全球汽车行业面临巨大创新机遇，也面临来自于非汽车行业公司的挑战，各个汽车企业单打独斗很难赢得这场战争。为了主动抓住机遇，必须刷新思维方式，与朋友和伙伴联合，通过协同与分享来占领技术制高点。对戴姆勒的投资正是出于这种战略思考。

“戴姆勒很高兴地宣布，随着李书福的入股，公司可能赢得又一个着眼于长期投资的股东，这是被戴姆勒的创新实力、战略和未来潜力所打动的股东，”这家德国公司在一份声明中表示。

两位知情人士告诉路透，吉利高管计划在下周初前往斯图加特与戴姆勒高管会面，并希望在柏林会晤德国高级政府官员。

他们表示，吉利计划利用这些会面的机会强调，它打算成为一个辅助性的长期投资者。

戴姆勒没有立即对任何会晤发表评论。吉利和德国经济部未予置评。

**扩大行动**

一名熟悉李书福想法的消息人士告诉路透，未来将只有两、三家汽车制造商可能生存下去，这促使吉利汽车寻求取得具技术优势车商的渠道。

戴姆勒也是德国三大汽车制造商中，唯一一家非家族控制的车厂。大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的多数股权掌握在Porsche和Piech家族；宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)的47%股权则在德国女性首富Susanne Klatten和其兄弟Stefan Quandt手中。

吉利此举对戴姆勒构成挑战，因奔驰与雷诺-日产汽车(RENA.PA)有一项开发汽车的工业联盟，而雷诺-日产拥有戴姆勒3.1%股权，且曾宣布与当前的中国合资伙伴北京汽车(1958.HK)合作发展电动车的计划。

Bernstein Research分析师Max Warburton称，“尚不清楚吉利汽车想获得什么以及将怎么运作，但我们认为此举是中国进一步涉足欧洲汽车行业行动的一部分。”

“中国十年来赋予了欧洲汽车行业超常的增长和利润，现在希望获得收益。现在它希望更直接地接触技术、品牌和利润，”他在这次股权变动披露后很快在一份报告中写道。

吉利拥有沃尔沃汽车(Volvo Cars)和伦敦黑色出租车生产商LEVC，去年又买进豪华跑车路特斯汽车(Lotus)的多数股权、在马亚西亚汽车生产商Proton持股49.9%，出资33亿美元入股购瑞典卡车生产商Volvo Trucks，以及收购了美国飞行汽车初创公司Terrafugia。

**“不寻求控制”**

知情人士说，吉利认为戴姆勒具有潜力，因为后者正在为自动驾驶汽车开发高速互联技术，而李书福相信基于卫星的互联网连接可能变得更加重要。

消息人士称，戴姆勒和吉利还没有就如何组建潜在的合资企业举行具体会谈，并补充说，“你知道我们必须成为利益相关者，才能参与进来。”

该消息人士补充道，瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)一直反对吉利入股戴姆勒，理由是担心反垄断问题。吉利在沃尔沃集团中也有投资。

“我们将遵守该国法律和公司治理结构，保护两家公司的利益。我们并非寻求在戴姆勒拥有控制权，”消息人士补充说。(完)