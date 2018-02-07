吉利汽车收购戴姆勒股份 可能低于3%--消息人士

路透法兰克福/北京2月6日 - 两位消息人士对路透表示，中国吉利汽车已经入股德国车企戴姆勒(DAIGn.DE)，寻求在电动车技术方面与后者结盟。

尚不清楚入股比例，但可能低于3%，因为根据德国的监管规定，持股达到3%必须对外披露。

也不清楚吉利是否原本寻求持有更多戴姆勒的股份。

11月时消息人士告诉路透，戴姆勒拒绝了中国吉利通过折价发售新股，购买该公司3-5%股份的要约，因为戴姆勒不想让现有持股被稀释。

消息人士现在透露，吉利决定通过收购现有的股票入股戴姆勒。

其中一位要求匿名的消息人士称，“吉利主要是为了显示他们的诚意，向戴姆勒的人表明他们不会离开。”

吉利一名发言人不予置评。

戴姆勒周二重申其欢迎与公司存在长期利益关系的新投资者，并称股东结构的任何重大变化将公布于官网。

戴姆勒董事长蔡澈(Dieter Zetsche)周二在德国杜伊斯堡一场活动中表示，他没有任何关于吉利收购戴姆勒股份一事的讯息。

了解吉利想法的人士表示，吉利积极想要取得戴姆勒的电动车电池技术，而且想在武汉成立一家电动车合资企业。

另一名知情消息人士表示，在中国研究收紧汽油车及柴油车辆上路之际，吉利希望戴姆勒能够了解双方的合作将可提升电动车零部件生产所带来的共同利益。

戴姆勒周二收跌1.77%，报69.45欧元。(完)