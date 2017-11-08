吉利汽车以逾18.3亿元向母公司收购汽车发动机及变速器业务

路透香港11月8日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车(0175.HK)宣布，将斥资共18.332亿元人民币，向母公司吉利控股旗下浙江吉利收购三家分别从事汽车发动机及变速器及相关售后零件的公司，以向领克提供相关零件。

吉利汽车周二晚间发出的公告指，将以总代价3.451亿元收购位于陕西省宝鸡市的从事研发、产销汽车发动机及相关售后零件的目标公司，该公司生产设施目前正进行标准化操作流程，为预期将于2017年11月底开展之商业投产作好准备，产能为每年约36万部汽车发动机及相关售后零件。

此外，收购一家位于浙江省义乌市的从事研发、产销汽车发动机及相关售后零件的目标公司，作价4.95亿元。该公司预计在今年12月底开展商业投产，年产能为40万部汽车发动机及相关售后零件。

另一家收购目标为位于宁波市，从事研发、产销变速器及相关售后零件的公司，代价9.931亿元，该公司已在10月开展商业投产，年产能为60万部变速器及相关售后零件。

此外，吉利汽车表示，在完成上述三项收购后，将向领克及吉利控股销售该三家公司生产的汽车发动机、变速器及相关售后零件。领克为一家由吉利汽车间接持股50%的中外合资经营企业，主要从事产销领克牌（Lynk & Co）汽车及提供售后零件。

吉利汽车周三早盘高开0.38%，报26.25港元。（完）

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