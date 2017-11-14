吉利控股集团完成收购美国飞行汽车公司Terrafugia

路透香港11月14日 - 中国民营汽车集团--吉利控股集团宣布，与美国飞行汽车公司Terrafugia达成最终协议，将收购Terrafugia的全部业务及资产。此项交易已获得包括美国外资投资委员会（CFIUS）在内的所有相关监管机构的批准。

刊载于吉利控股网页的新闻稿指，Terrafugia的注册地及总部将继续留在美国，并专注现有的飞行汽车的研发和生产工作。吉利控股集团将利用在汽车行业中积累的深厚技术专长和创新经验帮助和支持Terrafugia。

“此次投资体现了我们对Terrafugia公司愿景的高度认同。同时，我们将整合吉利控股集团的全球资源和创新能力全力支援Terrafugia实现战略目标。”吉利控股集团董事长李书福表示。

Terrafugia总部位于美国麻萨诸塞州，由五位麻省理工学院（MIT）的毕业生在2006年创办。截至目前已成功开发出了多辆原型车，计划2019年推出首款飞行汽车，2023年推出全球首台垂直起降的飞行汽车。

Terrafugia并公布了新的董事会架构，吉利控股总裁高级顾问余甯将担任董事长，吉利控股副董事长杨健、吉利控股副总裁李轶梵、吉利控股副CFO张毅，以及前贝尔直升机中国区常务总经理Chris Jaran、Terrafugia创始人Carl Dietrich和Terrafugia原董事会成员Koen Bouwer将担任董事会成员。董事会任命Chris Jaran担任CEO，Carl Dietrich担任CTO。

吉利控股承诺，交易完成后将对Terrafugia进行更多投资，创造更多的高新技术相关的就业机会。在过去的一个季度Terrafugia的美国研发团队人员数量已扩大了三倍。未来，来自中国的技术人员也会加入到研发生产工作中。

吉利控股为吉利汽车(0175.HK)的母公司，吉利汽车周二股价再创历史新高，盘中最多大涨6.79%，报28.3港元。香港时间11:24升5.66%。（完）