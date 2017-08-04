吉利汽车与沃尔沃等组合营生产领克汽车 注册资本75亿人民币

路透香港8月4日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车(0175.HK)周五宣布，与母公司吉利控股旗下浙江豪情及沃尔沃（Volvo）组成合营公司，以从事生产及销售领克品牌（Lynk & Co）之汽车并提供相关售后服务，注册资本为75亿元人民币。

此外，吉利汽车并宣布，以总代价约12.4亿元人民币向浙江豪情出售旗下一间原来从事研发及产销＂吉利金刚＂车型的合营公司99%权益。完成后浙江豪情将全资拥有该合营，并将向前述新成立的合营公司提供生产领克01车型整车及售后零件之生产服务。

吉利汽车的声明称，公司持股99%的附属公司浙江吉润与浙江豪情及沃尔沃汽车（中国）投资组成的合营公司，三方分别持股50%、20%及30%，将按权益以现金方式注资。

合营公司成立后，将收购凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司之100%股权，该公司将负责生产领克02车型及领克03车型；以及收购领克汽车销售有限公司之100%股权。

根据合资协议，由CEVT与宁波研究（均为吉利控股之非全资附属公司）开发用于生产领克01车型、领克02车型及领克03车型之技术，将根据合营公司及适用订约方予以订立之相关技术转让协议及/或技术开发协议转让予合营公司或其指定附属公司，并归其所拥有。

吉利汽车表示，合营公司将从事生产及销售领克品牌之汽车，并提供相关之售后服务。领克品牌将在全球进行营销，并积极确立高端地位。推出市场之首款汽车将为领克01车型（将为SUV）。至于领克02车型及领克03车型预计在今年下半年投入试生产，明年初开始商业生产。

吉利汽车表示，参与领克业务之营运，预期将扩阔其收入来源，进一步巩固集团在汽车市场之市场地位。

吉利汽车午盘股价抽高，收盘升4.28%，报18.52港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)