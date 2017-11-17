德驻华大使称市场准入、政策不确定性等影响德企对华投资意愿

路透北京11月17日 - 德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）周五称，中德双边贸易额依然保持增长，今年上半年中德双边投资也在增加，但德国企业对扩大在华投资的意愿有所降低，中国市场准入、网络安全、企业党组要求，以及法律和政策的不确定性，成为德国在华企业的重要关切。

他在德国在华企业商业信心调查发布会上并称，中国对德国企业的吸引力有所下降。德国企业表达了三类关切，首先是中国的改革进展缓慢，对外企进入中国必须建立合资企业的目录并没有删除太多，而在一些行业，尽管没有法律规定必须建立合资企业，当地政府也会做强制要求。此外，技术转让成了有些德国企业得到在中国生产许可的前置条件。

第二类是新的关切，主要涉及中国网络安全法、社会信用体系可能收集大量的企业数据，以及对在企业中加强党组织作用的关切。

“今年夏天看到中国网络安全法生效，但实施细则还不清楚，很多企业不清楚需不需要把服务器放在中国，担心商业机密会泄露。如果不能用VPN，只能租用加密的专用线，一方面不知能否得到批准，另一方面如果获准租用加密专线，费用非常昂贵，中小企业可能难以负担。”柯慕贤称。

他并指出，关于加强企业党组织的作用，一些德国企业反映收到了修改合资公司条例的压力，要求企业管理层中一定要有党员，以便党组织在企业中有更大的发言权，但这可能会涉及利益冲突。有些企业表示，如果他们不得不增加企业党组织的影响力，可能会考虑离开中国。

“我们认为如果德方在管理层占少数，对合资企业的经营会产生影响。我们也怀疑这是否和公司法有冲突。”柯慕贤称。

中国德国商会华北及东北地区董事会主席赫尔曼也表示，企业内部建立党组织本身是符合公司法的，现在有些企业的要求是领导层要加入党员，但这不是企业的任务或者必须要做的事。

柯慕贤并指出，德国企业关注的第三类问题涉及中国政府管控的举措，包括资本管制措施对一些企业的资金流产生了限制和影响，新能源汽车企业是否会被要求在中国国内购买电池，以及出于环保目的的冬季限产让一些符合环保规定的德国企业受到拖累。

“德国企业预计中国市场还是会充满活力，还有起码十年的时间会以5%-7%的速度增长。这也会拉动对德国产品的需求，促进中德企业合作。中德合作的潜力巨大，能不能发挥潜力取决于上述问题能不能得到妥善解决。”他称。

周五德国商会发布的德国在华企业商业信心调查结果也显示，访问境外网站时过慢的网速和网络监管、法律保障的不足、合格员工缺失以及来自本土企业的竞争压力再次成为德企开展在华业务时面临的最大挑战。虽然在华德企对当前的经济形势以及自身的经营状况做出了积极的评价，但对于扩大在华投资却有所保留。

在华德企对当前经济形势的评价要优于去年，并对来年中国的经济发展持积极态度。尤其是机械行业，受经济利好的影响，利润预期较去年有所好转。同时，受访企业对当前财年的业务态势也较为满意。近三分之二的受访企业预计能够达到甚至超额完成今年的目标，75%的受访企业预期明年的销售额将继续提升。而德企在华拓展业务及追加投资的意愿则呈现出放缓的趋势。

此外，与往年一样，多数企业认为招聘并留住合格的员工以及持续增长的用工成本依旧是重大的挑战，近六成的企业表示2018年将对员工培训加大投资。还有近半数的企业表示在过去的一年中曾遭遇过法律和监管方面的问题，主要包括海关、跨境资本流动、产品和服务许可、知识产权保护和市场准入等。

“不过，超过40%的德国企业认为，中国竞争者会在5年之内在创新方面赶超，仅有三成企业认为这不会发生。相信中国竞争者会成为创新领域的领头羊占受访德企的多数，这也是调查以来的第一次。”赫尔曼称。

中国商务部周二称，10月当月，实际使用外资(FDI)金额601.2亿元人民币，同比增长5%，实际金额和增速均创三个月低位。而中国1-10月实际使用外资金额6,787亿元人民币，同比增长1.9%。（完）