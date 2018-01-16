德国2017年经常帐盈余为2870亿美元 连续第二年位居全球最高

路透柏林1月16日 - 位于慕尼黑的智库Ifo周二表示，德国2017年经常帐盈余为全球最高，这一创纪录高位的数据有可能再次引发对德国经济和财政政策的批评。

国际货币基金组织(IMF)和欧盟执委会多年来一直在敦促德国提高内需和进口，以降低全球经济失衡并推动包括欧元区在内的全球经济增长。

Ifo称德国2017年经常帐盈余为2,870亿美元，连续第二年创全球最高，其次是日本的2,030亿美元。

美国总统特朗普曾批评德国在缩减对美国贸易顺差方面做得太少，谴责德国的贸易政策“非常差”。

德国总理梅克尔回击称，民间消费才是德国增长的主要推动力。

梅克尔还指出，德国盈余主要是全球市场上供需因素相互作用的结果，柏林方面对欧元汇率和能源价格等其他重要因素方面的影响力有限。

中国2017年经常帐盈余为1,350亿美元，不到德国的一半，名次降至第三。

2017年德国经常帐盈余占经济总产出的比重降至7.8%，低于2016年的8.3%。

“贸易商品是德国经常帐盈余的主要原因，”Ifo经济学家Christian Grimme称。“主要推动力是欧盟和美国需求旺盛。”

去年前11个月，德国商品贸易顺差为2,490亿欧元，因出口继续超过进口。(完)