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焦点：德国8月出口增幅创12个月来最高 未受欧元升值影响
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2017年10月10日 / 早上7点57分 / 8 天前

焦点：德国8月出口增幅创12个月来最高 未受欧元升值影响

1 分钟阅读

2017年1月25日，德国基尔港，等待装船的集装箱。REUTERS/Fabian Bimmer

路透柏林10月10日 - 8月德国贸易活动加快步伐，出口增长快于进口，使贸易顺差扩大，并进一步增添了第三季经济表现强劲的迹象。

周二公布的数据显示，德国8月经季节调整后的出口较前月增长3.1%，进口增长1.2%。

出口增速创下12个月来最高，这缓解了欧元走强可能打击德国向海外出口商品和服务的担忧。

该数据暗示德国第三季经济将稳健增长，尽管上月大选后下一届政府的组建还存在不确定性。

“虽然金融市场和欧洲央行一直在讨论欧元升值的风险，经常享有世界出口冠军美誉的德国，出口仍然在强劲复苏，”ING Diba的分析师Carsten Brzeski在报告中写道。

“尽管夏季表现不振，但2017年应该会是德国出口自2010年以来表现最佳的一年。”

硬经济数据和信心调查均显示德国7-9月季度的经济增长强劲，2017年全年经济有望实现稳健扩张。

**“全球最佳”**

德国8月工业生产创逾六年最大按月增幅，经济智库Ifo的9月出口预期指数上升，因对德国商品的需求大增，令制造商对未来更加乐观。

德国经济今年第一季和第二季分别成长0.7%和0.6%，受到家庭和政府支出的推动，创纪录低位的利率和低失业率令消费者受益。

经济学家指出，德国经济所面临的主要风险来自国外。

“地缘政治风险、美国或英国经济放缓、以及欧元区乐观情绪消退等等，都可能损及强劲的增长动能。”Brzeski说道，“不过，目前看来，德国经济正在享受方方面面的所有好处：内需有力和出口激增。”

德国出口和进口都比预期强劲。路透调查原本预计出口上升1.0%，进口上升0.5%。

德国8月经季节调整的贸易顺差扩大到216亿欧元（254亿美元），高于路透调查预估的200亿欧元。7月贸易顺差下修为193亿欧元。（完）

编译 李春喜/白云/高琦 审校 张明钧/艾茂林

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