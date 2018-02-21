德国民间部门活动2月下降 但企业信心触及纪录高位--PMI

路透柏林2月21日 - 周三公布的一项调查显示，2月德国民间部门的企业信心触及纪录高位，暗示企业活动降至三个月低点并不意味着萎缩周期的开始。

德国2月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值降至57.4，低于1月的近七年高位。

IHS Markit首席分析师Chris Williamson表示，德国总理默克尔自9月以来迟迟无法组建政府所带来的政局不确定性，看来并不是造成指数下跌的原因。

“预期创下新高的事实，意味着企业持续把政局不确定性摆在一边，”他称。

指数低于路透调查分析师的平均预估，不过仍远高于景气荣枯分水岭50。

尽管制造业和服务业的活动均下滑，不过第一季整体表现仍优于2017年第四季，去年第四季德国国内生产总值(GDP)成长0.6%。Markit预估今年第一季的成长幅度为0.9%。

“2月整体增长速度下滑，是制造业和服务业一同降温所造成，”IHS Markit分析师Phil Smith表示。“不只是主要产出数据如此，就业及新订单流入的情形也是这样。”

在雇主对未来运营活动的乐观情绪达到纪录高点之际，企业持续创造新的就业岗位，这主要是受到服务业的预期显着改善带动。

Williamson表示，商品及劳务平均价格上涨，可能是造成景气放缓的原因：2月通胀指标创下2008年7月以来最高。(完)