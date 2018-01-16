焦点：德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府

路透柏林1月15日 - 德国保守党派以及社会民主党(SPD)的重量级政治人物周一寻求进一步支持有关共同组建联合政府的谈判，此前一个地区SPD党员投票反对达成协议。

由于许多SPD普通党员反对与德国总理默克尔所在的保守党派再次结盟，因此该党将在周日召开全国代表大会决定是否开始正式谈判，再次组建“大联合政府”。

SPD党魁舒尔茨(Martin Schulz)周一晚间在多特蒙德向北莱茵-威斯特法伦州(NRW)的党员们发出呼吁，这个州的党员在代表大会上的投票比重将占到四分之一以上。

舒尔茨在参加会议时说，SPD在探索性会谈中“完成了很多”。 他表示，他认真看待SPD内部对于组建另一个“大联合政府”一事的担忧，但他补充说：“我真地乐观认为，大多数人将支持此事。”

许多SPD的基层支持者表示，上周SPD与默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)商议的联合政府蓝图，对他们的目标反映太少，SPD应该改头换面成为反对党。

北威州州长Armin Laschet周一称，该蓝图会被进一步改进。此番言论似乎意在安抚北威州反对蓝图的人士。

但这样的让步似乎不太可能把该州的社民党活动人士争取过来。这些人士表示，这项初步协议做了太多的让步，不包含对高收入人群增税、废除德国法定和私人医保双元化体系并转而支持单一“公民保险”的承诺。

如果舒尔茨不能说服他们，谈判则可能破裂，从而加剧政治不确定氛围。自默克尔早前试图与两个较小党派组建三方联合政府的努力在11月失败后，这个欧洲最大经济体和关键的权力协调者就被政治不确定氛围笼罩。

舒尔茨为该草案辩护，他接受RND新闻采访时称：“我们推进通过了一长串将真正改善人民生活的事项。”虽然该党没有得到其想要的一切，“但我们推进通过的事项，为启动联合政府谈判提供了理由。”采访摘录将在周二出版。

**SPD资深人士建议进行半程信任投票**

SPD大老蒂芬泽建议，该党可以要求在最终的联合执政协议中增加一项条款，让默克尔承诺在新政府的四年任期完成一半后进行信任投票。

“如果一切运转良好，我们就保持下去，”在图林根州(Thuringia)担任经济部长的蒂芬泽表示，“如果不好，将会有一场新的选举。”

即使SPD的代表批准举行正式会谈，也不见得默克尔的第四个任期就有了保证，而且舒尔茨已承诺将任何协议的条款交由44.3万名SPD党员投票表决。

为了让本党接受联盟协议，他可能寻求为低收入家庭减税，他们是SPD的主要支持者。

但这些条件若出现任何软化，或将面临基督教社会联盟(CSU)的反对，基社盟为默克尔所属德国基督教民主党(CDU)的姊妹党。(完)