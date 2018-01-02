德国基社盟寻求下调企业税和难民福利支出 或使组阁谈判更复杂

路透柏林1月1日 - 德国巴伐利亚基督教社会联盟(CSU/基社盟)敦促下调企业税，并减少对难民的福利支出，这可能会导致保守派阵营与德国社会民主党(SPD)组建新政府的谈判变得更加复杂。

虽然德国总理默克尔所属保守派阵营和中左翼SPD在去年9月的大选中遭受巨大损失，但默克尔希望说服SPD延续过去四年在德国执政的“大联合政府”，从而确保她的第四个总理任期。

两个阵营定于1月7日至12日进行试探性会谈。

在11月默克尔与另外两个较小政党的组阁谈判破裂后，SPD已同意为了政治稳定考虑与默克尔组建联合政府的可能性。但SPD领袖并未做出承诺。

CSU是默克尔所属德国基督教民主党(CDU)的姊妹政党。CSU准备的政策文件暗示，在默克尔和其他人呼吁迅速行动以组建稳定的新政府之际，未来的谈判可能会遇到困难。

CSU从历史上来看比CDU更加保守，该党将在组建联合政府的谈判中扮演重要角色。默克尔在2015年决定接收逾100万难民，导致CSU和CDU这两个保守派政党陷入长期的冲突，但最近数月两党展现出了更加一致的立场。

如今，为本周CSU一次党内会议所准备的政策草案内容，埋下了更多冲突因子。

德国杂志Focus率先披露称，在政策草案内容中，CSU呼吁降低企业税率，因为美国已经降税，英国和法国也将推出类似举措。

Augsburger Allgemeine报周一报导，CSU党的另一份文件内容还显示该党要求削减难民的福利以削弱移民涌向德国的意愿。

大选已经过去三个月，总理默克尔筹组政府的压力正与日俱增。

前财长朔伊布勒周六说，如果无法达成政党协议，他不排除德国将出现由少数党执政的可能性。朔伊布勒现在是德国联邦议院议长。

另外一个选项是重新选举，但政治专家称重选可能让极右派的德国新选择党(AfD)有更多收获。(完)