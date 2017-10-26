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德国11月GfK消费者信心连续第二个月下滑 经济成长动力减弱
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2017年10月26日 / 早上6点22分 / 1 天前

德国11月GfK消费者信心连续第二个月下滑 经济成长动力减弱

2 分钟阅读

路透柏林10月26日 - 周四公布的一项调查显示，德国11月消费者信心连续第二个月笼罩阴霾，进一步表明由消费者拉动的德国经济成长正在失去动力。

家庭支出已取代出口，成为德国经济扩张的主要动力，因消费者从处在纪录高位的就业水平、就业稳定性提高、实质薪资上涨和借贷成本偏低中受益。

GfK表示，11月消费者信心指数连续第二个月下降，从10月的10.8降至10.7。路透调查预估为10.8。这项数据是根据对大约2,000名德国人的调查得出。

GfK研究员Rolf Buerkl说，消费者信心疲软的主要原因是收入预期小幅下降。“通胀似乎是目前消费者更加担心的事，”Buerkl说。

衡量收入预期的分项指标下滑至48.7点，上月调查结果为52.7。不过，消费者购买意愿指标上升2.2点至59.2，显示消费者仍愿意花钱。

但Buerkl提醒称，政府执政联盟谈判情势复杂，可能削弱消费者需求。

“如果僵局情况长期持续，则可能令一些消费者感到不安，”Buerkl称。

继上个月大选后，默克尔所领导的基督教民主党(CDU)、基督教社会联盟(CSU)、自由民主党和绿党目前仍在协商组建执政联盟。

17年11月 17年10月 16年11月

消费者信心指数 10.7 10.8 10.0

消费者信心指数分项 17年10月 17年9月 16年10月

- 购买意愿 59.2 57.0 49.9

- 收入预期 48.7 52.7 44.8

- 景气循环预期 43.5 33.4 13.0

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。

根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。受 访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购 买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完)

编译 杜明霞/李婷仪/刘秀红；审校 高琦/王兴亚/蔡美珍

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