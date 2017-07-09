IMF上调德国经济增长预测 呼吁提高投资

路透柏林7月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周五上调德国经济增长预测，称因内需大幅增长以及出口反弹，该组织还再次呼吁德国提高投资，降低目前的经常帐盈余。

IMF现预计德国2017年经济实质增长1.8%，2018年料增长1.6%，4月时预测为分别增长1.6%和1.5%。

“德国增长动能仍然强劲，受强劲的内需支撑，”IMF称，指出就业上升、支出增长，以及欧洲央行持续采取货币刺激举措。

但其也提到，欧洲央行的超宽松政策是银行业获利疲软的部分原因。

“低利率政策若长期实施，对寿险商将有负面影响，因为他们严重依赖有担保的产品，”IMF称。

IMF预计德国出口增长将逐步恢复，并表示，这将推高企业投资和进口。

IMF称，德国薪资增长保持稳定，核心通胀保持在1%左右，尽管失业水平处于纪录低位，职位空缺率高，以及产能利用率上升。

德国庞大的经常帐盈余略有缩小，与国内生产总值(GDP)之比从2015年的8.6%下降至2016年的8.3%。

该组织警告，德国人口老龄化，及结构性改革进展缓慢，将会在中期对增长造成拖累，并敦促政府提高潜在增速，加快外部再平衡，以帮助控制经常帐盈余。

IMF对于德国政界考虑进一步改革举措的迹象表示欢迎。

对于德国人口迅速老龄化的问题，IMF也建议将实质退休年龄延长至67岁以上，称这将降低为退休而储蓄的必要，进而降低经常帐盈余。(完)