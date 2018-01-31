焦点：德国1月通胀依然温和 支持欧洲央行逐步缩减购债的审慎立场

路透柏林1月30日 - 周二公布的数据显示，德国1月通胀升幅意外放缓，受到能源价格增幅降低拖累，支持了欧洲央行逐步缩减购债计划的审慎立场。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周打压了对该央行的升息预期，辩称今年几乎没有可能采取行动，即便一些投资者正在押注最早会在12月升息。

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周一表示，只有当该行确信即便没有其提供的额外协助，通胀也会朝目标前进时，才会停止向欧元区经济挹注资金。

德国联邦统计局周二公布，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，较前月下滑1.0%。[nZRS957V01]这显示出即便德国经济成长稳健，物价压力仍保持温和。

路透调查分析师预估，较上年同期上升1.6%，较前月下滑0.7%。

联邦统计局称，能源价格上涨缓慢是导致通胀低迷的主要原因，而食品通胀则上升。

“未来几个月，通胀率将会继续波动，”LBBW Research首席经济学家Uwe Burkert说，并称德国通胀率可能会在夏季月份超过2%的关口。

Burkert表示，“然而整体物价压力仍然疲弱。”他谈到全球化和数字化导致竞争变得更为激烈，因企业难以将增加的生产成本通过涨价转嫁给客户。

**薪资谈判**

德国联邦统计局未提供核心通胀率的初值。

但德国商业银行分析师Marco Wagner表示，1月核心通胀率或维持不变，他预计未来几个月核心通胀率将会上升。

Wagner并称，“这是因艰难的工业企业的薪资谈判所致，我们认为谈判将有助于结束数年之久的薪资限制。”

欧元区将在周三公布通胀数据初值。路透调查显示，1月HICP初值料较上年同期上升1.3%，低于12月的上升1.4%。

欧元区通胀率目前高于1%，但预计未来数年仍无法达到欧洲央行的目标水平。

VP Bank分析师Thomas Gitzel表示，“欧洲央行可以松一口气，因为通胀不会大幅上升。”

“只要油价不会大幅波动，这种情况就不会改变。目前为止，德拉吉还可以坚持其既定的政策路线，”Gitzel并称。(完)