尽管第三季初经济表现疲弱 但仍将持续稳健上行--德国财政部

路透柏林9月21日 - 德国财政部周四表示，德国经济继上半年表现强劲之后，于第三季初走弱，但指标显示经济将持续稳健成长。

德国经济在消费引领之下上行，受到就业创纪录高位、实质薪资上涨且借贷成本较低所推动；这些条件可望协助总理默克尔周日赢得联邦选举，从而继续第四任的任期。

由默克尔所属的保守派与出自该阵营的老将朔伊布勒掌控的财政部在月报中表示，经济增长动能在第三季伊始有所减弱。

“但近来的经济数据表明，第三季还将保持稳健的上升势头，”财政部称，并表示企业信心依然很强，德国出口商预计将因全球经济复苏而受惠。

德国经济在第一季和第二季分别增长0.7%和0.6%，动力来自家庭与政府支出增加，以及建筑和机械行业的投资增长。

过去几周一连串经济数据显示经济面貌有好有坏，失业率进一步下滑，德国投资者信心改善。但7月零售销售、工业订单和制造业产出令人失望。

财政部表示，宏观经济基本面仍然有利，内需将持续推动成长，指向就业和薪资增长。

由于有更多人加入就业市场，经济好转正在提升税收，消费者愿意支出，企业则能增加其获利。

该部称，1-8月联邦政府和16个地方州税收较上年同期上升4.1%，略高于全年增长3.9%的预测。

税收上升使得默克尔政府无需增加债务，即可增加在公路和桥梁，提高互联网速度，公益住房、以及难民安置方面的支出。

这意味着朔伊布勒可以坚持平衡预算的目标。该目标被他所重视，但在国际上受到非议。(完)