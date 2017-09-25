分析：德国选举情况不利 默克尔-马克龙欧洲愿景或将无果而终

资料图片：2017年7月，巴黎，法国总统马克龙和德国总理默克尔在爱丽舍宫出席记者会。REUTERS/Stephane Mahe

路透柏林9月24日 - 德国总理默克尔所领导的政党遭遇1949年以来最差支持率，还要面对国内愈发动荡的政治格局，她与法国总统马克龙共同重塑欧洲的计划也许只得放慢脚步了。

默克尔保守派阵营在周日德国大选中比其他党派获得了更大的支持，从而确保她第四次连任总理。

但默克尔所属政党录得二战后首次德国选举以来的最差表现，而她执掌政权的唯一路径可能就是与绿党和自由民主党(FDP)建立一个难以驾驭的、从未尝试过的三方联盟；而FDP则是马克龙欧洲理念的尖锐批评者。

未来四年，默克尔还必须与更具对抗性的反对势力德国新选择党(AfD)打交道。该党持欧洲怀疑论，反对移民，在默克尔2015年决定向数以十万计移民敞开德国大门后，AfD从公众怒潮中受益不小。

AfD获得13%的支持率，超过此前调查的预期。该党将成为1950年代以来第一个进入德国议会的极右翼政党。

默克尔将面对一个新世界，执政12年来，她已习惯了温顺的联盟和毫无威胁的德国下议院反对党。

“我认为，欧元区改革是新政府眼前最重要的外交政策问题，”德国马歇尔基金会柏林办公室负责人Kleine-Brockhoff说道。

但他预计，默克尔的保守党与德国自由民主党(FDP)以及绿党的三方联盟将难以实现；这三个党的党旗是黑色、黄色与绿色，极像牙买加国旗，于是人称“牙买加”联盟。

尽管绿党周日晚间称，该党的优先任务是打造一个“更强大的欧洲”，但FDP反对采取进一步措施在欧洲层面整合政策。

“将出现赞成党、不赞成党和一个渐进主义的总理。法德之间的大妥协将不存在理想条件。”

**周二的演讲**

马克龙竞选法国总统时承诺，在多年经济金融危机以及新的冲击之后，将与德国合作一道“重新启动”欧洲。

他在周二巴黎索邦大学的演讲中，预计将更具体阐述其构想。马克龙曾呼吁设立欧元区财长及预算；即便默克尔本身的政党对这些构想抱持高度怀疑，但她仍暂表支持。

不过由于FDP可能成为默克尔组建联合政府的盟友，且施政在议会可能遭到AfD的大力抵制，要让新联合政府和广大民众接受欧洲加深一体化，看来挑战大得多。

FDP在竞选政见中呼吁让欧洲稳定机制(ESM)纾困基金逐步退场，以及改变欧盟条约以允许个别国家退出欧元区。该党的年轻党魁林德纳(Christian Lindner)竞选期间更公开呼吁希腊恢复采用德拉克马(Drachma)货币。

“FDP在关于欧洲的部分议题上，意见与AfD相去不远。如果把他们所有构想都付诸实施，我们将再次陷入一场欧元区危机。”绿党议员Franziska Brantner对路透表示。

FDP并非默克尔联合政府中唯一麻烦的盟友。

AfD的亮眼表现可能让默克尔的巴伐利亚姊妹党--基督教社会联盟(CSU)，在明年该邦选举前进一步向右倾斜。

对于默克尔的保守阵营而言，未来四年的要务之一，可能是赢回那些流向新选择党的选民。

**无迫切性**

甚至是在选前，亲近默克尔的多位官员淡化欧元区改革的迫切性，他们称确保欧洲边境安全以及协调区内难民分配是更为重要的事情。

一名德国高阶官员上月向路透表示，“第二轮难民危机对欧洲的冲击将会大过第二轮欧元区危机。”

这些官员指出，马克龙之所以胜选是因为欧洲经济转强，而不是因为他提出欧元区的远大计划。

博德曼基金会(Bertelsmann Foundation)去年的一份调查显示，仅有41%的法国民众认为欧洲需要更大程度的政经整合，较欧盟平均值低10个百分点。

这项调查同时显示，关于马克龙提出的设立欧洲财政部长并编列专属于欧元区的预算，德国和法国民众持高度怀疑态度。

仅有31%的法国民众和39%的德国民众和马克龙抱持同样想法，认为欧元区的预算应该用于支持区内经济较为疲弱国家。(完)