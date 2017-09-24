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默克尔有望实现四连任 新选择党可能首次进入联邦议院
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2017年9月24日 / 早上8点03分 / 24 天前

默克尔有望实现四连任 新选择党可能首次进入联邦议院

1 分钟阅读

路透柏林9月24日 - 德国周日开始大选投票，德国总理默克尔可能实现第四次连任，极右翼政党德国新选择党(AfD)也可能在50多年来首次进入联邦议院。

民调显示，默克尔所属保守派阵营料将保住在议会的最大党派地位，但政治版图的分裂很可能使默克尔比之前更难组建执政联盟。

在大选即将开始之际，有高达三分之一的德国人仍未决定将选票投给谁，默克尔及其主要对手中左翼政党社会民主党(SPD)主席舒尔茨周六敦促选民出来投票。

默克尔和舒尔茨都担心，低投票率可能对较小政党，尤其是AfD有利，该党料将首次进入联邦议院。舒尔茨周五称AfD为“民主的掘墓者”。

德国画报周六公布的INSA民调暗示，默克尔所在保守派阵营的支持率下降两个百分点至34%，SPD的支持率下降一个百分点至21%，而AfD的支持率上升两个百分点至13%，有望成为第三大政党。

若成功连任，默克尔将成为二战后唯一一位连任四届的德国总理。

AfD若进入联邦议院，则可能意味着德国政界将进入更加激烈争辩的时代，结束二战以来的稳定和基于共识的状态。

选举从周日0600GMT开始，1600GMT结束。届时出口民调将最先暗示投票结果。(完)

编译 汪红英 审校　戴素萍

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