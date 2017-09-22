焦点：忧心极右派崛起 德国总理默克尔呼吁选民周日踊跃投票

路透柏林9月21日 - 由于担心选民冷漠可能在周日大选中给极右派德国新选择党(AfD)帮忙，德国总理默克尔及其主要对手纷纷呼吁各自的支持者踊跃出门投票。

许多选民认为默克尔连任第四期几乎已成定局，但民调专家们表示，投票率可能偏低。

GMS周四民调显示，有34%的受访者不打算投票或尚未决定投给谁，高于上次在2013年大选时29%的弃权率。

默克尔周四对MDR电台表示，“我对每个人的要求是，要去投票，投给那些百分之百遵守我们宪法的政党。”

AfD的民调支持率一直在9-12%之间。GMS民调及周四公布的另一份民调显示，AfD的支持率升高，看来有望成为国会第三大党。

外交部长加布利尔(Sigmar Gabriel)及部份评论人士将新选择党比作希特勒的纳粹党。该党对此则予以驳斥。

新选择党部份党员曾呼吁德国改写史书对于纳粹时期的描述，该党也因为否认大屠杀的罪行而始终争议不断。

民调显示，保守派的默克尔可望赢得此次大选；面对不可预料的美国、俄罗斯及土耳其等国领导人，爱好稳定的德国民众深信默克尔可与其相抗衡。

但默克尔执政联盟的形成则存在各种可能性。

多数民调显示，投票率低落对新选择党有利；该党因聚焦于移民及安全问题，民意支持度上升。

尽管各主流政党排除将新选择党纳入执政联盟的可能性，但该党仍有可能成为逾半世纪以来第一个进入德国议会的极右派政党。

加布利尔本周对俄罗斯电台RT称，不是所有AfD党员或选民都是纳粹，但AfD有些领导人物在煽动人们仇恨。

AfD党内一些高层的评论引起轩然大波，包括一名领导人本月表示，德国应当为二战时期士兵的成就感到骄傲。

**投票意愿**

Allensbach民意调查人Renate Koecher对德国时代周报表示，主要取决于投票人数。她称保守派和AfD支持者“投票意愿”最强。Koecher表示，摇摆选民当中，多数为FDP、绿党和左翼支持者，这表示投票人数提高将有助于左翼较小党派。

过去一个月左右，两个最大阵营在多数民调中的支持率都有所下降，一些小党派则略见上升。

在GMS调查中，AfD上升2点至10%，Forschungsgruppe Wahlen(FGW)中上升1点至11%。(完)