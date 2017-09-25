焦点：默克尔连任德国总理 但保守阵营支持率大幅流失至极右翼政党

2017年9月24日，德国柏林，总理默克尔所在的联盟党在选举中胜出，默克尔成功连任。REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透柏林9月24日 - 德国总理默克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，然在其保守派阵营的支持率大幅流失至极右翼政党后，议会分裂将让这位欧洲最有权势的领导人必须带领一个远不稳定的执政联盟。

在默克尔允许德国边界向逾100万移民开放后两年，反移民的德国新选择党(AfD)成为逾50年来首次进入议会的极右翼政党。

AfD得票率13.0%，超乎预期，且是戏剧性开票之夜许多震撼事件之一，另一个震撼是默克尔所属的保守派阵营的得票率创下1949年以来最差，而其主要的对手社会民主党(SPD)，得票率则是1933年以来最低。

极右派的成功可以说成是对德国民众的考验，默克尔坚决主张她获授权执政，而这是一个巨大的挑战，因为她别无选择，只能与亲商政党和绿党组建三方联合政府。

“我们当然希望结果会再好一点，”默克尔谦卑说道，保守阵营得票率下滑至32.9%，较2013年前一次大选的41.5%下滑。

不过她也表示：“我们是最强大的政党，拥有建立新政府的使命，不可能会出现与我们对立的联合政府。”

亚洲市场盘初，欧元兑美元下跌约0.4%，因情况已渐趋明朗，选举结果将使默克尔组建联合政府遇到难题。

联合政府的组建可能会耗时数月，因为默克尔欲在国会占据多数的最直接路径，就是与德国自由民主党(FDP)及绿党进行三方合作，不过这一联盟在国家层面上尚未经受过考验。

过去四年在“大联合政府”中扮演默克尔保守党伙伴的社会民主党(SPD)，仅获得20.6%选票，因为这次选举中，将近半数选民不再投票给这两个自二战以来主宰德国政坛的政党。

社会民主党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，该党将拒绝再加入联合政府，转而扮演主要反对党的角色。加入联合政府似乎已令社会民主党元气大伤，因为这让该党很难与默克尔的保守党区隔开来。

**“根本性改变”**

在欧洲民众对极左与极右党派的支持率激增的大环境下，周日的选举令德国议会从先前的四个党派掌控变成了六个。

德国时代周报发行主管Josef Joffe称，此次投票结果标志着“德国政坛发生根本性的改变”，默克尔看起来欲打造的三方联合政府将“高度不稳”。

AfD候选人Alexander Gauland誓言该党将“猎杀”新政府，无论新政府由哪些党组成。他并表示：“我们将夺回我们的国家和人民”。

在法国，极右翼领导人勒庞(Marine Le Pen)在推文中祝贺AfD称：“我们的AfD盟友在这次历史性展示中的表现棒极了！”

一大群抗议者聚集在AfD选举后集会的场地外，警方称逮捕了几个人。

这样的结果使得FDP和绿党成为组建执政联盟的关键。这两个党派近年都有过参与执政联盟的经历，但这两个党派这次都无法依靠一己之力支持默克尔组建成占绝对多数的执政联盟。

FDP领袖Christian Lindner称，他对与默克尔就组建执政联盟进行磋商持开放态度，但德国需要改变。

绿党的Katrin Goering-Eckardt表示：“我们将研究是否可以合作。”

外界普遍认为，默克尔所在的保守派与FDP和绿党三党结盟存在内在不稳定性。

重视监管的绿党与亲商的FDP政见对立，可能会在税务、能源、欧盟和移民政策上发生冲突。

尽管支持率下降，但默克尔将与促成两德统一的前总理科尔(Helmut Kohl)和首任总理阿登纳(Konrad Adenauer)一样，成为战后四次当选的总理。

德国大选互动图表：tmsnrt.rs/2fv8Yqv

(完)