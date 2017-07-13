焦点：德国收紧关键行业的外资收购规则 定下欧盟行动基调

路透伦敦/柏林/法兰克福7月12日 - 德国成为第一个收紧外资收购规则的欧盟国家。此前中资企业通过一系列并购交易，获得了西方技术和专业知识。

新规将允许德国政府在认为收购可能导致关键技术流落国外的情况下出面阻止。为了保护包括电网和医院在内的关键基础设施，新规将很快开始实施，无需获得国会批准。

“我们依然是全球最开放的经济体之一，但我们也需要考虑公平的竞争条件，”德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周三在一份声明中说。

“这是我们对我们的企业应尽的职责。他们经常与经济开放度不如我们的国家展开竞争，”她说。

此举反映出整个欧洲均面临压力，需限制有中国政府支持的企业获取欧洲珍贵资产。

中资企业美的(000333.SZ)去年收购德国机器人制造商库卡集团(KUKA)(KU2G.DE)引发德国当局担忧，认为中国正在得到大量获取关键技术的渠道，却守护着本国企业阻挠外资收购。

国企中国化工以430亿美元收购瑞士杀虫剂和种子公司先正达，这是中国迄今规模最大的一笔海外收购案，增加了欧洲限制外资在具有战略重要性行业进行收购的压力。

法国总统马克龙在6月欧盟峰会首秀时，就与意大利和德国共同呼吁制定一项欧洲机制以阻止那些不受欢迎的并购交易。

为了加强对并购交易的审查，欧盟28国领导人呼吁欧盟执委会分析能源、银行和科技等行业的外国投资情况。中国希望获得欧洲在这些领域的科技知识。

欧盟执委会一位发言人称，欧盟执委会主席容克已就贸易和驾驭全球化问题成立了一个工作组，为9月的盟情咨文制订可能采取的行动。

“我们注意到新发布的德国政令，”她说，并称执委会了解战略领域的外国投资带来的相关疑虑。

**平等条件**

欧企高管和政界人士把对等准入视为关键问题，他们一直在抱怨中国开放程度不够。

“中国国企将会继续在全球寻找并购机会。但有一件事需要改进，那就是互惠互利，”摩根大通全球并购业务联合负责人Hernan Cristerna说。

“西方企业想知道中国是否会准许更多外资投资中国企业。我认为中国懂得来而不往非礼也。”

不过迄今中国一直利用反垄断制度阻止西方买家收购中国企业，而且缺乏透明度和错综复杂的所有权结构亦是一个主要的障碍。

根据德国的新规，面对欧盟以外的投资者，基建企业应得到更好的保护。此外，政府审查并购交易的时间还可以延长一倍，由两个月增至四个月。

德国BDI工业联盟和一些接近总理梅克尔的政界人士则对这些改革提出了批评。

银行业人士也认为这些新规可能导致反效果。

**微妙的平衡**

包括英国和荷兰在内的欧洲国家，正计划赋予政府干预重要基建设施并购案的权力，并在一段时间内暂停投标，以保护国家安全。

英国首相特雷莎·梅的立法议程包括，收紧企业并购相关法规，并确保外国团体对重要基建设施的收购不会破坏安全或必要服务。

然而，特雷莎·梅和其他欧盟领导人需要在保护主义和日益需要的国外投资之间达成微妙平衡。

意大利等欧盟国家眼见一些国家冠军企业被卖给中国公司，比如轮胎制造商倍耐力(Pirelli)。虽然意大利在努力保护本国公司，尽力迫使竞购公司披露最终意图，但另一方面，该国也承担不起向中国交易关上大门的后果。(完)