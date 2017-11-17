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（修正）焦点：德国组建联合政府的谈判错过最后期限 三党仍存分歧
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2017年11月17日 / 早上6点45分 / 更新于 1 天前

（修正）焦点：德国组建联合政府的谈判错过最后期限 三党仍存分歧

2 分钟阅读

（更正：修改第九段错字“之所以称为”非“成为”，以及第八段措辞。）

2017年11月16日，德国柏林，德国总理默克尔抵达会场，准备参加组建联合政府的谈判。REUTERS/Axel Schmidt

路透柏林11月17日 - 德国总理默克尔组建三方执政联盟的努力可能要延续至周末，因相关政党错过了默克尔设定的周四最后期限，在移民和财政等关键问题上未能达成一致。

默克尔所在的保守党派、亲商业的自由民主党(FDP)和奉行环保主义的绿党在当地早上4点左右告诉记者，他们将休息几个小时，在周五中午前后重新开始谈判。

“我们仍认为值得尽我们的全力来达成协议，”默克尔所属德国基督教民主党(CDU)秘书长Peter Tauber说，“但另一方面，这显然很困难。”

FDP的副主席Wolfgang Kubicki告诉记者，经过四周的谈判仍未能达成协议，这令他“非常沮丧”。

“如果情况保持不变，我们将无法取得任何进展，”Kubicki说，“当你坐下来谈判，然后意识到又回到起点时，这太令人沮丧了。”

绿党高层官员Michael Kellner表示，还有很多工作要做。“尚未达成协议，也没有做出任何决定，”他说。

默克尔曾想在周四完成有关联盟的试探性谈判，但会议开始后气氛很快转僵了。这样的联盟模式在德国国家层级尚未试行过。

各政党谈崩，回归各自旧有立场。各党派官员则互相指责。自由民主党党魁林德纳(Christian Lindner)表示，数字化、欧洲和其他问题方面都取得了进展，但各党派在移民和财政问题上仍存在分歧。

若无法就“牙买加联盟”达成协议，则可能要举行新的选举。之所以称为“牙买加联盟”，是因为这三党的代表色分别是黑、黄和绿，正好是牙买加国旗的颜色。

没有一个参与协商的政党想要走到重新选举这一步，因为外界预测德国新选择党(AfD)在9月24日全国性选举挤身国会之后，重新选举可能会获得更多席次。

如果举行新的选举，也可能令欧元EUR=严重承压。

默克尔仍然可以向曾经的联盟党派社民党(SPD)寻求支持，但该党在9月份选举中遭遇1933年以来最差选情后，已经誓言继续充当反对党。

默克尔也面临保守党阵营内部、尤其是姐妹党派--巴伐利亚基督教社会联盟(CSU，基社盟)的压力，需要在谈判中坚持对移民等关键问题的立场。

基社盟担心在2018年州选举中进一步失利，希望将德国每年出于人道主义接受的移民数量限制在20万人以下，而绿党以违反宪法为由反对设限。

绿党和基社盟在难民家庭团聚问题上也存在分歧。

如果谈判各方达成了协议，还必须获得党内下级官员的认同。11月25日举行的绿党会议将是一场关键考验，届时绿党普通党员将审视执政联盟协议。(完)

编译 汪红英/王颖/王灿；审校 高琦/张明钧/张涛

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