德国总理默克尔所在的CDU同意与SPD组建大联合政府

路透柏林11月26日 - 德国总理默克尔所在的保守党领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。

德国保守派总理默克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党(Greens)就组建三方联盟进行的谈判破裂，为她能否连任第四个任期打下问号。不过SPD周五为默克尔递上一根挽救政治危机的救命稻草。

面对要求维护稳定并避免重新选举的巨大压力，SPD一改以往立场，同意与默克尔坐下来谈，从而点燃组成新的大联合政府、或是少数派政府的希望。在过去四年中，德国一直由联合政府执政。

“我们具有组建有效政府的坚定意愿，”德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州的保守派州长Daniel Guenther对记者表示。在此之前，他与默克尔所在的基督教民主党(CDU)领导层举行了四个小时的会谈。

“我们坚信，这不会是个少数派政府，而是与议会多数派组成的联合政府，是一个大联合政府，”他说。

本次会晤之前，巴伐利亚州的保守派州长Horst Seehofer曾表示全力支持左右翼结盟。

“保守派和SPD结盟是德国的最佳选择--比与自由民主党和绿党组成联合政府、重新选举和组成少数派政府都要好，”身为巴伐利亚州基督教社会联盟(CSU)党首的Seehofer对德国周日画报表示。

民调机构Emnid周日的一项调查显示，52%的德国人支持组建大联合政府。

几位欧洲领导人强调德国迅速确立一个稳定政府的重要性，这样欧元区才能够讨论未来，包括法国总统马克龙有关欧元区改革的提议以及英国退欧问题。

默克尔表示，在新的执政联盟组建之前，她领导下的代理政府可以处理政府事务。 她在周六明确表示，将寻求组建大联合政府。

默克尔所在保守政党中的青年派向各党派施压，要求在圣诞节前达成协议，称如果到时候不能达成协议，则保守派应选择组建少数政府。

但这一过程将需要一些时间，基督教民主党(CDU)周日晚间同意推迟12月中旬的一场会议；这次会议原定就三方联盟进行投票。(完)