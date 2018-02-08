默克尔所在保守派为组阁做出巨大让步 德国社民党人将出任财长

路透柏林2月7日 - 德国总理默克尔周三表示，她所在的保守党派向社会民主党(SPD)做出痛苦让步，以确保达成组阁协议，结束持续数月的政治僵局。

社会民主党人士将取代朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)出任财政部长，预示德国对欧元区政策的立场可能发生转变。朔伊布勒已经担任八年财长，他严格关注财政纪律。

交出财长职务意味着保守派为与社民党组建新的“大联盟”政府、保证默克尔的第四任总理任期付出巨大代价。

默克尔表示，她所在的基督教民主党(CDU)将在几十年来首次掌舵经济部。

社民党苦吞该党战后最惨烈的选举结果之后，决心把自身重塑为一个反对党，他们是在很不情愿的情况下才同意进行结盟谈判。政党消息人士说，该党46.4万名党员仍有可能在一项通讯投票中否决这项协议，这项投票的结果将在3月4日公布。

知悉谈判内情的消息人士说，财长人选将是汉堡市长Olaf Scholz，他是一位务实派的政治人物。

社民党也取得重要的外交部长职位--社民党党魁舒尔茨(Martin Schulz)曾经说过他会喜欢这个位子。此外，劳工、司法、家庭及环境等部长职位，也将由社民党人士出任。

默克尔所属的基民党将获得经济、国防、教育及农业部长等职位；基民党的巴伐利亚盟友基督教社会联盟(CSU)将获得内政部长一职，并在哲侯弗(Horst Seehofer)的主导下增设国土安全的职位；哲侯弗对移民问题采取强硬立场。(完)