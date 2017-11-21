焦点：德国总理默克尔在执政联盟谈判破裂后暗示 准备好重新大选

路透柏林11月20日 - 德国总理默克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。

2017年10月16日，德国柏林，德国总理默克尔出席一次记者会。REUTERS/Fabrizio Bensch

默克尔认为三方执政联盟面临的主要障碍是移民问题。她在2015年决定接纳逾100万移民，导致9月24日大选受挫，极右翼政党的支持率上升，迫使她寻求组建新的执政联盟。

由默克尔所在的保守党派、亲商的自由民主党(FDP)和环保主义政党绿党进行的执政联盟谈判破裂，令重新大选的前景浮现，也给她在执政12年后的政治前途画上了问号。

现年63岁的默克尔表示对组建少数派政府感到怀疑，她对ARD电视台表示，“我认为重新选举是更好的出路。”她在会晤德国总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)后称，她的计划不包括出任少数派政府总理。

史坦迈尔称，德国正面对二战后68年的民主政治历史上最严重的治理危机，呼吁国会中所有党派“为我们的国家服务”并尝试组建政府。

他的言论似乎针对FDP和社会民主党(SPD)，这两党周一都排除了与保守派商议组成“大联盟”的可能性。

“如果(欧洲)最大且经济实力最强的国家不能承担自己的责任，将会令人担忧，也会导致人们之间缺乏理解；这不仅仅是在国内，在国外也是如此，尤其是我们的欧洲邻国，”史坦迈尔发表声明称。

史坦迈尔的干预说明，他把重新选举作为最后的手段。SPD在9月大选遭遇重创后，迄今为止一直坚守承诺，即不会再参加默克尔领导的中左翼和中右翼大联合政府。一项调查显示，德国有半数选民希望重新选举。

默克尔敦促SPD重新考虑其立场。“我希望他们好好考虑一下是否承担起治理国家的责任，”她对德国电视二台(ZDF)表示，并补充称她认为没有理由辞职，她领导的保守派将以比过去更加团结的姿态参与任何新的选举。

“如果新的选举发生，那...我们不得不接受，我什么都不怕，”她说道。

商界领袖也呼吁尽快回到谈判中。

鉴于德国领导层对正在进行治理改革的欧盟至关重要，加上悬而未决的英国退欧，FDP党魁林德纳(Christian Lindner)宣布退出谈判让投资者感到担忧，使得欧元在早盘下跌。

欧元和欧股后来从早前的跌势中回升，德债收益率持稳在一周半低点附近，因对欧元区经济前景的信心，帮助投资者抛开对德国可能很快再次进行选举的担忧。

**担心极右翼得势**

默克尔早些时候曾得到基督教民主党(CDU)领导层的强力支持。

德国时代周报发行人-编辑Josef Joffe称，默克尔暂时可依赖CDU的支持，但补充说：“我不敢确定她能干完四年任期。”

主要党派担心这么快就重新大选，会让极右翼、反对移民的新选择党(AfD)获得的选票增加。新选择党在9月选举中获得了13%的选票，首次进入议会。民调显示，重新大选产生的还是同样分裂的议会。

周一公布的一项调查结果显示，如果重新举行选举，结果可能和9月选举差不多，绿党得票提高幅度最大。

根据Forsa为RTL电视台进行的调查，若德国人在下周日投票，默克尔所属保守政党将获得31%选票，SPD得票21%，绿党和新选择党均得票12%，FDP和左翼党(Left party)料分别获得10%和9%的选票。

之前大选的得票结果为：保守党派32.9%、SPD得票20.5%、新选择党获得12.6%、FDP得10.7%，左翼党和绿党分别获得9.2%和8.9%。

联合执政谈判失败在德国战后历史上绝无仅有，德国《明镜》周刊(Der Spiegel)将此与美国总统特朗普意外当选以及英国公投决定脱离欧盟这些震撼性事件相提并论，这些国家几十年来积累的稳定声誉在这些时刻崩塌。

不过，无论德国的结果是什么，可能更多是出于驱于民意。“(德国的)问题是停滞不动，而不像意大利那样失去稳定，”Joffe说。

德国政党协商破裂令人跌破眼镜，因为主要症结点--移民及气候政策，并未被视为FDP关心的代表性议题。

该党副主席Wolfgang Kubicki在回应绿党的批评时表示，政党结盟的关系将为时短暂。“我们若在知道最后会撕破脸的情况下合作，没有比这个更糟糕的了。”

即使SDP或FDP重新考虑他们的决定，任何一党改变心意的代价可能都是默克尔离开。

德国无法组建政府，令欧洲其他国家感到不安，特别是这对法国总统马克龙所拥护的欧元区改革可能造成的影响。

德国政治僵局也将令英国退欧协商更形复杂甚或延迟。英国计划在2019年3月29日退欧，如今只剩一年多时间可敲订分手协议。(完)