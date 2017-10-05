分析：德国强硬派财长卸任后 欧洲版特朗普通胀交易是否可期？

路透伦敦10月4日 - 如果德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的继任者将该国庞大的预算盈余用于减税和支出，那么投资者可以期待欧洲版本的特朗普通胀(Trumpflation)交易出现。

近几年在朔伊布勒担任财长期间，德国预算盈余迅速积累，但市场参与者认为在上月大选之后，德国可能会推出更具扩张性的政策，尤其是如果亲商业的德国自由民主党(FDP)如预期一样成为新政府组成部分的话。

虽然和朔伊布勒一样，FDP也被视为财政政策方面的强硬派，但该党的竞选纲领包括一项300亿欧元(350亿美元)的减税提议。

FDP能否如愿以偿或许还存在政治方面的疑问，但近来创纪录的盈余的确意味着，德国有回旋余地。

德国经济机构预计未来两年盈余将创记录水准，称政府应用额外的财政空间来降低所得税和社会福利负担。

若采用这种举措，可能引发类似于美国的“再通胀”交易。特朗普当选美国总统后，市场认为他将推出提振通胀的减税和财政支出举措，许多投资者对此进行了一波“再通胀”操作。

德国和欧元区预算收支对比图表：tmsnrt.rs/2yYd6EL

“我认为，在新的执政联盟中，绿党和FDP将分别因为提高公共支出和减税而受益，”法国巴黎银行资产管理公司核心固定收益部投资总监Patrick Barbe表示。绿党和FDP是可能参与组建新政府的三个政党中的两个。

法巴资产管理公司旗下管理资产规模达5,660亿欧元，是欧洲最主要的债券买家之一。

“如果德国实行减税，应会利好再通胀资产，”他说。

除了股票这个通货再膨胀环境下常见的资金落脚点，他指出通胀保值债券和房地产资产是他为防备这种情况发生而准备投资的两个领域。

在上周的德国大选中，总理默克尔赢得第四个任期，但其所属保守派的支持率跌至1949年以来最低。

以牙买加国旗颜色命名的所谓的“牙买加模式”最有可能成为新政府的选择：黑色代表默克尔的基督教民主党(CDU)及其友党基督教社会联盟(CSU)，绿色代表绿党，黄色代表FDP。

在朔伊布勒的接替人选上，没有谁占据明显优势。FDP党魁林德纳(Christian Lindner)被视为潜在人选，但他已经暗示更愿意在议会领导该党，从而为他的副手Wolfgang Kubicki创造了机会。

不过，FDP极力反对挥霍浪费。就算是300亿欧元的的减税提议--这可能需要三党协商--该党仍坚持“黑零”(Schwarze Null)政策，即联邦预算以保持平衡(零)或盈余(黑字)为目标。

图表：德国与欧元区经常帐盈余对比 tmsnrt.rs/2yXMELj

**严格的控制**

但很多投资者预计德国会放松预算控制。

柏瑞投资的首席全球经济学家Markus Schomer估计，若牙买加联盟成功组建，政府可能会减税300亿欧元，并增加100-200亿欧元支出。柏瑞投资管理着超过850亿美元的资产。

“受此影响，我们的多资产投资组合有可能会增加更多欧洲资产。我们目前的欧洲资产曝险不太大，”他说。

他还说，柏瑞投资预计2018年和2019年德国经济将增长2.2%，但上述支出可能会将经济增幅拉高0.2个百分点。

在朔伊布勒担任财长期间，德国是为数不多的维持预算盈余的欧洲国家之一--以至于因不肯放松钱袋子而招致欧盟执委会的批评。

“要是德国能更早采取刺激通货再膨胀的行动...从而对二线国家提供外部需求支撑，那么这些二线国家的GDP增长率原本可以更好，预算赤字降得更低，”荷兰基金公司NN Investment Partners的分析师Willem Verhagen说。该基金管理资产规模为1,990亿欧元。

他说，结构性赤字增加0.5个百分点的话，将能提升德国内需和通胀率。

德国9月消费者物价增长1.8%，逊于预期，通胀率仍低于欧洲央行目标。

德国人讨厌宽松货币政策，即使朔伊布勒去职也无法改变这个事实。

FDP将不会放松施压欧洲央行削减刺激举措。(完)