德国11月工业生产及出口增长亮丽 2017年经济料呈强势收官

路透柏林1月9日 - 德国11月工业生产及出口增幅双双超越预期，预示德国经济增长在2018年持续加速。

德国联邦统计局周二公布数据显示，11月工业生产按月跳增3.4%，为2009年9月以来最大升幅，远高于路透调查预估的上升1.8%。

德国11月经季节调整出口按月成长4.1%，进口成长2.3%。进出口增幅皆高于路透调查预估，11月贸易顺差扩大至223亿欧元(266.1亿美元)，10月顺差为199亿欧元。

“德国11月工业生产的劲增，是证实德国经济在2017年末时处于绝佳状态的好消息，多项调查指向后续还有更多强劲表现，”凯投宏观(Capital Economics)经济分析师Jennifer McKeown在一份报告中指出。

她表示，这些数据以及强劲的企业信心显示，“继第三季扩张0.8%的优异表现后，德国2017年经济以强势成果收官。”

德国总理默克尔未能在9月份大选后组建新的执政联盟引发政治僵局，但德国经济继续强劲增长。

经济产值增长证实了分析师关于10月份经济下滑1.2%是因为有两天公共假日的观点。

经济产值分项数据显示，主要驱动力是资本和消费品支出及建筑产值。

联邦统计局将于周四发布2017年国内生产总值(GDP)数据，预期为增长2.4%。

“德国2017年GDP增幅料将略高于我们平均预期的2.5%，预计今年也将实现类似增速，”McKeown称。(完)