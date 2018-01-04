德国相关政党与总理默克尔会晤后对组建政府看法乐观

路透柏林1月3日 - 德国总理默克尔的保守阵营及社会民主党(SPD)领导人经过数小时的会谈后，对组建政府的可能性表达出乐观看法。默克尔冀望能说服社会民主党合组联合政府。

这些党派周三的联合声明对默克尔而言是好消息。他们提到信心上升。

极右阵营在去年9月大选的表现使默克尔的保守党派大受挫折，默克尔在努力组建政府，以保住第四任总理任期。

“信心增强，我们对谈判持乐观态度。”默克尔和其所属基督教民主党(CDU)、盟友巴伐利亚基督教社会联盟(CSU)和SPD领导人经三小时磋商后发表的联合声明指出。

默克尔承受着与中左翼的SPD达成协议的压力，但双方就一系列问题争执不下，尤其是移民和税务问题。

SPD领导人舒尔茨(Martin Schulz)称赞他与其他党派领导人进行了“全神贯注的、目标明确的磋商”，为正式的试探性会谈奠定了良好基础。会谈定于周日开始，有可能推动未来几周就正式的组建执政联盟进行谈判。

由于未能在圣诞节之前与绿党(Greens)和德国自由民主党(FDP)组成执政联盟，默克尔目前领导着有SPD参与的临时政府。

默克尔的CDU/CSU联盟与SPD从2013年至2017年以“大联合政府”的形式执政，鉴于投资者担心长时间的权力真空可能延迟德国及欧盟的改革，默克尔正在力促双方再次联合执政。

但SPD对此犹豫不决，一些成员支持更松散的合作协议或者支持一个少数政府。(完)