德国社民党党代表会议通过就组建联合政府与默克尔展开谈判

路透波昂1月21日 - 德国社会民主党(SPD)周日进行党内表决，通过开始就组建联合政府与总理默克尔的保守派阵营开始进行正式谈判，数个月来的政治僵局开始朝着稳定的内阁迈进。

SPD党代表以362票比279票、一人弃权，通过展开组阁谈判。SPD领袖本月稍早时，已与默克尔阵营就初步联盟蓝图达成共识。

第一次举手表决时因结果显示赞成与反对的人数过于接近，负责计票的SPD官员无法当下立判，所以再一次进行了统计，结果正反票数的差距略小于大多数分析师所预期。

“我们当然都松了一口气，”德国社民党党魁舒尔茨(Martin Schulz)在表决后接受Phoenix电视台访问时说。

目前社会民主党希望达成一个条件更佳的组阁协议，以便让党内担心成为默克尔附庸的成员接受。舒尔茨已表示，所有社民党成员将对最后的组阁协议进行表决。

“组阁谈判就和试探性对话一样艰难，”舒尔茨称，“未来几天我们将与保守党派进行谈判，并就一个时间表达成一致。我希望能够尽早展开谈判。”

默克尔对社会民主党的决定表示欢迎，并称她期待在理智的气氛中就最终的协议进行密集的谈判。

她对记者表示，“试探性对话达成的蓝图是我们谈判的框架，我们有许多问题需要彻底解决，这需要密集的谈判。”

社会民主党领导人誓言要改进联合执政的蓝图。

该党议会领袖Andrea Nahles在波恩大会上请求代表们对谈判投赞成票，并在演讲中表示，“我们将坚持谈判，直到对方让步。”

在ZDF电视台的专访中，舒尔茨回避了他是否加入以默克尔为首的内阁的问题，他表示，“个人的问题最终肯定要进行讨论。”(完)