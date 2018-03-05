焦点：德国社民党同意共组联合政府 默克尔即将开始第四个总理任期

路透柏林3月4日 - 德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理默克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

2018年2月26日，德国柏林，德国总理默克尔在基民盟大会上讲话。REUTERS/Fabrizio Bensch

SPD三分之二成员为结盟协议投下赞成票，远多于许多人预期。这意味着默克尔最快可能在月中宣誓开始其第四个总理任期，自2013年来再度形成由大联合政府执政的局面。

“我认为这段不确定时期的结束，对我们国家来说是件好事，”德国总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，并称他周一将向众议院提出由默克尔担任总理。德国总统只是名义上的国家元首，实质则掌握于默克尔手中。

亚洲早盘欧元上涨0.25%至12日高点1.2358美元，不过之后出口民调显示意大利大选可能形成悬峙国会局面，欧元再度转跌。

一些分析师称，默克尔现在能够与法国共同推进总统马克龙提出的雄心勃勃的欧元区改革计划，这将提振欧元。

马克龙称德国政坛的这一进展”对欧洲是好消息”，但对于63岁的默克尔来说，已经积累了许多挑战需要应对。自从没有政党获得绝对多数议席的德国大选以来，默克尔担任代理总理五个多月，而此时欧盟在经济和安全问题方面正需要领头羊。

马克龙办公室的声明补充称：”法国和德国将在未来几周内共同制定新的计划，以推进欧洲项目。”

默克尔自2005年掌权以来，引领欧洲度过金融危机和债务危机，但她2015年向移民开放德国边境的决定导致100多万人涌入，令其权威受损。

这使她的党派在去年的大选中损失惨重，反对移民的德国新选择党(AfD)首次进入议会。

**政局明朗化**

社会民主党代理党魁Olaf Scholz周日稍早在柏林总部宣布了这一结果。

“现在情况很明确：社民党将参加下任政府，”Scholz表示。该党在大选中创1949年德国成为联邦共和国以来最差战绩后，最初曾计划成为反对党。

默克尔通过基督教民主党的推特向社民党表示祝贺。”我期待着再次与社民党合作，为我们国家的利益努力，”她说。

有报导称Scholz将出任财长一职，对此他未予置评，只说社民党将任命三男三女进入联邦内阁。作为支持组建政府的回报，该党将占据重要的部长职位，包括财政部长。

在该党周一举行的例行核心成员会议上，可能浮现其他的部长人选。

这一结果意味着，极右翼的德国新选择党(AfD)将成为议会中的最大反对党。该党在推文中称社民党的决定对德国是一场灾难，誓言将对政府进行强烈抗议。(完)